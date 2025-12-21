南部中心／綜合報導

民進黨高雄市長初選，還剩下不到一個月的時間，四位要爭取門票的黨籍立委，也紛紛規劃大型造勢，其中市議會旁的空地，更是兵家必爭之地，不但許智傑21日選在這裡造勢，林岱樺預計27日也要在同一個場地登場，互不相讓，而國民黨柯志恩也沒閒著，參加王金平的感恩餐會，還獲得昔日公道伯的認證。

拚高市長大位！綠營黨內初選倒數 藍營柯志恩續拉攏黨內

許智傑21日在鳳山舉辦大造勢活動。（圖／民視新聞）

金曲歌王翁立友高唱自己的新歌，還故意拉著許智傑，把歌詞改成高雄，擘劃未來要打造高雄變成AI首都，許智傑回到自己的大本營鳳山，舉辦造勢活動，力拚在初選前最後幾週，拉抬自己聲量，民進黨立委許智傑說，「有些媒體問我說，你有沒有邀請哪幾位大咖來，我說所有的兄弟姐妹都是我的大咖，所以我們今天來了，應該是有史以來、從初選到現在最大場的，那也謝謝真的這麼多的兄弟姐妹，趕過來支援許智傑。」

鳳山議會旁同一空地，邱議瑩在11月底也辦過造勢場，請來前行政院長蘇貞昌。（圖／民視新聞）

許智傑端AI做自己的競選主軸，不過鳳山這塊場地，堪稱是兵家必爭之地，不僅11月底邱議瑩，已經搶先一步，找來前行政院長蘇貞昌，在這裡辦過大型造勢活動，緊接著下週27日，林岱樺也將在同一個地點舉辦造勢大會，不僅如此，21日林岱樺也踩場鳳山天公廟，冬至祈福，「所以有岡山的大造勢、旗山的大造勢，回到我們的整個高雄市的市中心，鳳山的大造勢，與其說大造勢，不如說這是岱樺對所有高雄市民，我們的承諾。」

林岱樺27日也將在鳳山同一場地舉辦造勢，21日先到鳳山天公廟祈福。（圖／民視新聞）

而賴瑞隆也規畫選前會到鳳山舉辦造勢活動，但21日，則是與高雄市長陳其邁、立委邱議瑩、柯志恩等，同場來到前立法院長王金平，從政50周年的紀念餐會場合，感謝昔日的王院長，但王院長本人，心有所屬的，當然是同黨籍的柯志恩，前立法院長王金平說，「他們(民進黨立委)各自努力啊，最後一定有一位會被推選為他們的候選人；我今天特別請我們柯志恩代表國民黨。」

王金平舉辦從政50周年餐會，高雄市長陳其邁、立委柯志恩、邱議瑩、賴瑞隆等均到場致賀。（圖／民視新聞）

民進黨初選倒數計時，各自拚場較勁，藍營柯志恩持續拉攏黨內，拚選戰，藍綠週末都不鬆懈。

