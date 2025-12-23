拚高市長黨內初選! 林岱樺第三場政見會"提世界級港灣計畫"

南部中心／廖錦雄、莊舒婷 高雄市報導

角逐民進黨高雄市長黨內初選的立委林岱樺，23日在高雄舉辦第三場的政見說明會，邀請多位國際學生參與，透過跨文化對話，呈現高雄如何從港口城市走向世界舞台，林岱樺認為高雄缺乏一眼就能被世界記住的地標，因此提出了〝一纜二塔三黃金〞世界級港灣計畫，要在高雄打造世界唯一跨港纜車，結合雙塔地標，讓高雄真正走向世界。





立委林岱樺邀請多位國際學生，出席政見說明會。（圖／民視新聞）立委（民）林岱樺：「各位同學來到高雄之前，你們對高雄的印象是什麼呢。」政見說明會中，立委林岱樺邀請多名國際學生一同出席，並正式提出一纜二塔三黃金港灣發展計畫。立委（民）林岱樺：「我們這個世界第一個雙塔地標，就即將在高雄。」說到巴黎，不少人會想到艾菲爾鐵塔，提到東京，很多人也會想到東京鐵塔，因此林岱樺希望高雄也能有一眼就被記住的地標。聲源：影片旁白：「全世界將只有高雄，讓一條纜車連接兩座高塔。」

立委林岱樺提出要在高雄設置纜車系統的計畫，打造高雄的知名地標。（圖／番社畫面）透過一段段影片來呈現，她不僅要在棧二庫停車場設置日塔，旗後山側設置月塔，還要打造橫跨高雄港的跨港纜車系統連接，並在旗津海水浴場、海岸公園、風車公園設置三個觀海塔，分別引進繩索滑板車、海上長堤、有纜車進入的博物館等特色景點。立委（民）林岱樺：「那高雄是一座港口城市，但長期以來我們缺乏一個能夠被國際識別，被拿去行銷世界的城市地標，依照國際觀光的經驗，只要吸引到巴黎國際旅客的約百分之六，每年就能為高雄帶來上千億元的觀光與相關產值。」林岱樺強調，依國際估算，每1000萬元觀光產值可以創造8至10個工作機會，一纜二塔三黃金計畫可望為高雄創造10萬至15萬個就業機會，同時希望高雄能被世界記住。

