拚高雄市長初選 林岱樺拋AI治理藍圖：不買房也能住好房

有意爭取民進黨高雄市長初選的立委林岱樺17日以「愛高雄 好生活」為題，舉辦第2場政策說明會，她希望藉由AI科技解決目前高雄市民在生活上的相關困擾，讓大家在居住、交通、空品、路平等面向有更好的品質，並將高雄打造成一座AI智慧旗艦城市。

林岱樺表示，她將運用AI解決市民的生活問題，很多年輕人反應薪資追不上房價，所以她主張透過都市計畫結合公私有的土地跟資金，大量興建社會住宅，不止短租、中租，甚至可以終身租，結合AI的智能管理，讓市民不用買房就可以住好房。

林岱樺指出，也有很多人反應路不平、車難停，又天天塞車的狀況，因此，她會於公車與垃圾車加裝AI測試系統在24小時內修復路面坑洞，並推動全市智慧化車格，手機就能即時顯示空車格，更在4年內打造無紅綠燈的中正交流道，徹底改善國道一號的塞車問題。

林岱樺說，她也將用AI科技來照顧農民、長輩與家庭，成立AI農機服務合作社，降低缺工問題，並推動無人機送藥，此外，她也會落實電動垃圾車、大眾運輸工具加裝空氣綠網，讓市民享有好空氣。她的目標其實很簡單，就是讓高雄人好住好行，也有好生活。

