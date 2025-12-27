拚高雄市長初選！林岱樺鳳山造勢高呼無罪 盼天公伯仔還公道

爭取民進黨高雄市長初選的立委林岱樺今天（27日）在高雄鳳山舉行造勢活動。（圖／林岱樺國會辦公室提供）

民進黨高雄市長初選進入倒數階段！近期官司纏身的民進黨立委林岱樺今天（27日）下午在鳳山舉行造勢活動，她在台上多次高呼「無罪」，也喊出天公伯仔一定會給她一個交代。

林岱樺今於鳳山舉辦壓軸大造勢，大批支持群眾出席，主持人宣布現場突破10萬人。

林岱樺致詞表示，回到自己政治起步的鳳山，情緒激動。她也談及父親、前鳳山市長林三郎的從政過往，數度哽咽淚下。

林岱樺回憶父親一生最常叮嚀她：「政治人物若是無辦法解決人民的問題，就是對不起人民。」林三郎在市長任內，為解決鳳山垃圾問題承受極大壓力，為讓城市變得乾淨卻含冤入獄，直到過世都未能還清白，直至今日林三郎留給市民的是感念20年的政績。

廣告 廣告

林岱樺提到，這一年來面對重重打擊，但在最絕望的時候，她始終記得父親交代「不怨命、不怨天。」她說，只要聽人民的心聲、感受市民的艱苦、耿直努力的服務，天公伯一定會給認真打拚的人交代。

林岱樺表示，她的市長初選活動從大岡山、大旗美回到大鳳山，超過10萬鄉親站出來力挺，她感謝市民朋友的溫暖支持，也強調自己25年來沒有靠派系、沒有靠山頭，始終靠民眾的信賴，從立委走到今天參選市長。她希望高雄市長在初選民調中支持她。



回到原文

更多鏡報報導

賴瑞隆子女涉霸凌獲點頭原諒 初選對手林岱樺、邱議瑩、許智傑發聲了

綠高雄內戰激烈！林岱樺稱「賴清德意志很清楚」：會有公平公正公開初選

兆元國防預算遭藍白擋下 林岱樺要柯志恩踹共：別扼殺高雄救命訂單