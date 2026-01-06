拚高雄市長 初選黃金周 4綠委全力衝刺

有意角逐高雄市長的4位綠委在初選黃金周紛紛出招，目標在最短時間走遍高雄、強化選民印象，賴瑞隆6日發動站路口、車掃攻勢；邱議瑩發布知名藝人推薦影片；許智傑推出最新催票短片；林岱樺則出席地方活動與民眾搏感情。由於選情激烈，高雄市長陳其邁6日呼籲4人初選後務必團結。

民進黨高雄市長初選進入選前黃金周，4名綠委各自使出渾身解數，賴瑞隆昨啟動全日站路口、掃街行程，清晨從路竹出發，由立委邱志偉陪同站路口，向民眾問早致意；下午轉往林園、大寮展開車隊及市場掃街，一日橫跨南北高雄，強化陸戰動能。

邱議瑩也找來立委黃捷陪同掃街，昨日上午一連到三合市場、國民市場、忠孝商圈拜票，邱下午轉戰湖內、茄萣、路竹、岡山、橋頭地區車掃，此外，還找來金馬獎得主陳慕義、滅火器樂團主唱楊大正及直播主阿美拍攝推薦影片，展現好人緣。

許智傑昨日在社群平台發布最新催票影片，影片中感性回顧從政27年來的點點滴滴，強調獲得陳其邁的公開肯定，自己做好萬全準備，將以「全民市長」為目標，承接起推動高雄持續進步的重任。

林岱樺則於昨日北上立法院處理國會事務，隨後回到高雄參與多場地方活動，與民眾搏感情，希望展現親和力，獲取更多選民支持。

目前4人選情陷入膠著，陳其邁表示，希望初選保持君子之爭，勝選者不僅贏得選民支持，也要贏得對手敬重。而初選後就是大選，大家務必團結一致，因為高雄這一局非常重要。

藍營部分，將代表國民黨參選高雄市長的立委柯志恩並沒有放慢腳步，仍勤走基層，昨日上午先前往立院處理相關事務後，隨即回到高雄拜訪地方人士，持續累積地方量能。