南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導

民進黨台南市長初選，進入最後的關鍵時刻，黨內角逐者競相打出桶箍牌。立委陳亭妃23日一早掃街拜票，特別舉出賴清德總統2010年投入台南市長初選時，雖只有6位議員表態支持，但仍成為台南政治史上，最具代表性的「最大桶箍」。而林俊憲則有多位議員陪同，一早就在路口拜票，展現自己才是最強桶箍的氣勢。

拚「最強母雞」帶民進黨出征 陳亭妃、林俊憲打桶箍牌

林俊憲邀集多位黨籍市議員，一大早就選在台南重要路口，向市民揮手致意！（圖／民視新聞）

展現黨內團結，深化和民眾的直接互動，立委林俊憲主動邀集多位黨籍市議員，一大早就選在台南重要路口，向市民揮手致意，爭取支持與認同。林俊憲強調，多位黨籍議員不分區域，共同參與行動，正是展現黨內互相扶持，共同承擔的精神，也強調將整合中央和地方力量，為台南爭取更多建設與資源。立委林俊憲表示：「在我們永康區東區，中西區的議員大家都全部到齊，我們展現我們團結的精神，我想只有團結的民進黨，才是國民黨最害怕的。」另一方面立委陳亭妃，也是清晨就到麻豆市場掃街拜票，延續一直以來直接和民眾面對面，親和力十足的競選步調。

拚「最強母雞」帶民進黨出征 陳亭妃、林俊憲打桶箍牌

陳亭妃麻豆市場掃街拜票，延續一直以來直接和民眾面對面，親和力十足的競選步調。（圖／民視新聞）

陳亭妃表示，2010年賴清德參與市長初選時，面對同志夾擊，黨內支持結構並不佔優勢，不過還是成為了，台南政治史上最具代表性的「最大桶箍」。立委陳亭妃表示：「我們的賴清德總統，參選第一次市長初選的時候，也只有六位議員支持，但是他還是贏得初選，成為我們最大的桶箍。」面對已經整合了的國民黨，民進黨的選將們，當然也得讓支持者相信，會有大團結的最強母雞，帶領民進黨出征。不管是林俊憲還是陳亭妃，都要證明自己才是，最能團結黨內，吸納游離的最大桶箍。

