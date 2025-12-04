拚1年轉型！2027全面禁廚餘養豬 馬上改用飼料補助變2倍

行政院今通過農業部報告，預計1年時間轉型，2027年起全面禁用廚餘養豬。（資料照）

台中梧棲一處廚餘養豬廠10月爆出非洲豬瘟，事後被查出未落實廚餘養豬規範，為了防堵非洲豬瘟疫情，行政院會今（4日）通過「因應非洲豬瘟之廚餘養豬政策調整及廚餘去化」報告，116年起全面轉型飼料養豬、禁止廚餘養豬，提供豬農1年轉型緩衝期，並將提供選擇直接轉型的豬農兩倍飼料補助金。

行政院今（4日）拍板通過農業部報告「廚餘養豬政策調整」，全面禁止廚餘養豬之全國轉型最後期限明為115年12月31日，期間展開輔導、協助廚餘養豬業者轉型；考量各地方在廚餘分類及去化規劃與廚餘養豬轉型輔導差異，各直轄市或縣市政府可依其規劃，自行公告提早停止廚餘養豬時程及精進作為。

廣告 廣告

由於10月22日台中爆豬瘟疫情後，全國禁用廚餘餵豬至今，農業部表示，若想在轉型期間繼續使用廚餘養豬，豬場須獲地方政府同意，並完成蒸煮溫度及影像監視系統建置、確保運輸車輛裝設GPS，且經跨部會聯合檢查合格，才能在明年起使用事業廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料，家戶廚餘則全面禁用。

農業部有條件開放廚餘養豬。（農業部提供）

為協助產業加速轉型，農業部也提供轉型飼料補助及餵飼設備補助，若豬場選擇立即轉型以飼料養豬，將提供每頭豬3,600元轉型飼料補助，相比選擇使用廚餘業者每頭1,800元補助，足足多出1倍，另外還提供餵飼設備補助，依豬場規模最高補助300萬元。

農業部有條件開放廚餘養豬。（農業部提供）

另外，因國內黑豬多以廚餘飼養，不僅桃園黑豬農盼禁用廚餘政策能鬆綁，台中市府近日調查，也有9成廚餘養豬戶盼續用養黑豬，對此，農業部表示，後續針對餵養廚餘的黑豬產業，將邀集產學研單位成立專案輔導小組，透過公私協力，加速進行適合飼料飼養的黑豬品種育成，也會針對飼料持續開發，以符合黑豬產業的餵養需求。





更多《鏡新聞》報導

「看不明白」藍營如何追求兩岸和平 黃暐瀚：要不要走向統一？

十盛假奶風波掀倒閉潮 網嘲「盛一間」官方臉書也消失

花蓮森林護管員放榜！ 榜首淚吐報考動機：延續病逝父連結