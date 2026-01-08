即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

針對白委陳昭姿「念茲在茲」的《人工生殖法》修正草案，立法院社福衛環、司法法制委員會今（8）日召開聯席會議審查。不過，在民進團總召柯建銘盯場離開後，陳親赴柯的辦公室當面溝通；外傳陳昭姿恐因仍要力推該法，無法適用白營「兩年條款」得在1月31日請辭的內規。針對本次拜會的狀況，她透露，此次修法內容，是以前（2024年）5月行政院的版本為主，只是當時一直被女性綠委阻擋，「我們一直在修改我的法案，處理非常地辛苦，但是半夜沒有睡覺，改出來這一個版本」。





廣告 廣告

今早9時，立法院社會福利及衛生環境、司法及法制委員會聯席會議審查「人工生殖法修正草案」等案。

陳昭姿在離開柯建銘辦公室時受訪表示，民眾黨創黨主席柯文哲上週去訪問各個委員跟黨團，大家都知道他們很努力在做這件事，他們盡量把版本修到大家都會接受，當然有他們的部分，也有民進黨比較堅持的部分。

她說，「事實上，最後我們一直在修改我的法案，處理非常地辛苦，但是半夜沒有睡覺，改出來這一個版本，我剛剛也是跟柯總召報告，我們這個版本就是以2024年5月，行政院的版本為主」。

至於被問及為何會開到一半跑出來？陳昭姿不諱言，「因為我們一直修正到半夜，今天早上又重新簽，也希望能夠配合國民黨，該黨的衛環組也很慎重開了會，做了一些討論範圍的確認，也確定要把民進黨期待的部分也含括進來，大家互相包容自己的需求群」。

陳昭姿重申，希望（修法版本）能完備，但是不要擴及太廣，它的主軸還是參考前年5月行政院提出的版本，只是說當時提出來之後，受到民進黨一些女性立委的阻擋。





原文出處：快新聞／拚1/31畢業？為人工生殖法拜會老柯 陳昭姿：半夜沒睡覺改出一版

更多民視新聞報導

桃園A8驚傳持刀男子！網友上網發文「希望平安」 警方：僅為鐵尺

F-16失事落海！全力搜救辛柏毅 卓揆請國防部「做1事」目的全說了

陳昭姿續任立委？林國成喻「考試不及格要留任」不合邏輯

