拚2日總預算付委 陳培瑜「不畏濕冷」深夜議場排隊：民進黨堅持到底

民進黨立法院黨團書記長陳培瑜今（1）日晚間在臉書發文表示，已於晚間8時抵達立法院議場門口開始排隊，準備因應1月2日（週五）院會，希望能優先處理民進黨團所提出的報告事項與討論事項。

拚2日院會總預算付委，陳培瑜不畏濕冷，深夜議場排隊。（圖／翻攝自陳培瑜臉書）

陳培瑜指出，民進黨團此次提出的內容，包括行政院版《財政收支劃分法》修正草案、115年度中央政府總預算案、規模1.25兆元的強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算，以及遭阻擋近800次的立法委員赴中國報備的國安法案；此外，還包括程序委員會已被藍白實質癱瘓的譴責案、譴責中共軍演案，以及外送員專法。

她表示，依照立法院程序，本週二的程序委員會原本就應該拍板定案週五院會的議程，即使朝野三黨沒有共識，也仍須完成議程審定，院會才能順利召開。然而她指出，藍白不僅不敢承認在程序委員會中阻擋法案，也不願說明阻擋國防預算的動機，更不願面對三度修正財劃法，導致中央政府總預算無法送審的問題。

陳培瑜進一步指出，再加上藍白陣營仍有多項逕付二讀、未在委員會進行實質討論的法案，形同無止盡掏空國庫的肉桶法案，「因此已經有數不清的週五院會變成了必須先協商議程、再協商要處理的法案、每一個法案有多少人可以發言表示意見的『無效率院會』」。

她也在貼文中表示，現在的立法院，藍白惡修法律在先，毫無能力的韓國瑜院長只想過水協商在後，再加上藍白聯手持續不斷地在表決前才提出的再修正動議，在院會表決時終究還是變成了實質的法律條文，「因此立院混亂的罪魁禍首正是只搞鬥爭、不顧民生的藍白在野黨」。

不過，陳培瑜強調，民進黨團仍將堅持到底，持續要求讓115年度中央政府總預算付委審查，並持續支持行政院版財劃法、1.25兆元防衛韌性相關條例與預算，同時盡速推動立委赴中報備法案順利過關。

至於2日週五院會是否會再度受阻，陳培瑜在貼文最後指出，對於凡事必稱習近平、搶著做習共政權的最佳代言人鄭麗文來說，就看她要如何整頓內部矛盾，讓立法院長韓國瑜、立法院國民黨團願意讓程序委員會恢復功能，實質推進各項法案和預算案。

