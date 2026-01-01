拚2日總預算付委 陳培瑜「不畏濕冷」深夜議場排隊：民進黨堅持到底
政治中心／林奇樺報導
民進黨立法院黨團書記長陳培瑜今（1）日晚間在臉書發文表示，已於晚間8時抵達立法院議場門口開始排隊，準備因應1月2日（週五）院會，希望能優先處理民進黨團所提出的報告事項與討論事項。
陳培瑜指出，民進黨團此次提出的內容，包括行政院版《財政收支劃分法》修正草案、115年度中央政府總預算案、規模1.25兆元的強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算，以及遭阻擋近800次的立法委員赴中國報備的國安法案；此外，還包括程序委員會已被藍白實質癱瘓的譴責案、譴責中共軍演案，以及外送員專法。
她表示，依照立法院程序，本週二的程序委員會原本就應該拍板定案週五院會的議程，即使朝野三黨沒有共識，也仍須完成議程審定，院會才能順利召開。然而她指出，藍白不僅不敢承認在程序委員會中阻擋法案，也不願說明阻擋國防預算的動機，更不願面對三度修正財劃法，導致中央政府總預算無法送審的問題。
陳培瑜進一步指出，再加上藍白陣營仍有多項逕付二讀、未在委員會進行實質討論的法案，形同無止盡掏空國庫的肉桶法案，「因此已經有數不清的週五院會變成了必須先協商議程、再協商要處理的法案、每一個法案有多少人可以發言表示意見的『無效率院會』」。
她也在貼文中表示，現在的立法院，藍白惡修法律在先，毫無能力的韓國瑜院長只想過水協商在後，再加上藍白聯手持續不斷地在表決前才提出的再修正動議，在院會表決時終究還是變成了實質的法律條文，「因此立院混亂的罪魁禍首正是只搞鬥爭、不顧民生的藍白在野黨」。
不過，陳培瑜強調，民進黨團仍將堅持到底，持續要求讓115年度中央政府總預算付委審查，並持續支持行政院版財劃法、1.25兆元防衛韌性相關條例與預算，同時盡速推動立委赴中報備法案順利過關。
至於2日週五院會是否會再度受阻，陳培瑜在貼文最後指出，對於凡事必稱習近平、搶著做習共政權的最佳代言人鄭麗文來說，就看她要如何整頓內部矛盾，讓立法院長韓國瑜、立法院國民黨團願意讓程序委員會恢復功能，實質推進各項法案和預算案。
更多三立新聞網報導
總統疾呼藍白審總預算！陳培瑜嘆「該做的做一做」：在野別把杯葛當政績
協商又爆口角混戰！藍解套救國團還扯「高中往事」 范雲怒嗆游顥：無知
藍白5度封殺1.25兆國防特別條例 綠委開轟：不為台灣人發聲
5度封殺國防特別預算！綠委怒嗆藍白裡應外合：出賣台灣的首謀
其他人也在看
停砍公教年金新年轉機？卓榮泰允諾「這麼辦」 退休金、軍警待遇案入列
去（2025）年立法院朝野衝突不斷，軍公教年金改革上路多年，行政院趕在跨年前，針對三讀通過的停砍公教年金案，赴憲法法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分，新年恐掀起憲政大戰。今（1）日是2026年元旦，行政院長卓榮泰一早今陪同總統賴清德到總統府參加府前元旦升旗典禮，會中與特別出席的國民黨主席鄭麗文幾乎「零互動」，鄭麗文方面僅說「順其自然就好」。卓榮泰並許下4大願望及......風傳媒 ・ 4 小時前 ・ 83
郭正亮曝「賴清德又要抓狂」：台灣有史以來最危險總統
總統賴清德近日受訪稱共軍幾十年未越雷池因「實力不到」，隨即出現解放軍「正義使命」圍台演習，連Threads投票也一面倒歸咎於賴清德。前立委郭正亮直指對岸30日軍演，可能預判到賴清德元旦演說會狂飆，且未來半年賴還會一再抓狂，真的是有史以來最危險的總統。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 286
賴清德元旦大發飆 怒嗆彈劾浪費時間
國民黨團、民眾黨團日前在立法院提案彈劾總統賴清德，並邀請總統1月21至立法院說明。對此，賴清德今（1日）怒嗆，他上任總統後不貪不取，沒有任何違法，這時候立法院在野黨不審預算而提出彈劾目的何在？他還強調「你（在野黨）明知道你沒有三分之二的多數你還要提案，浪費時間」。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 798
中共頻軍演！PTT喊「出現1訊號快跑」 專家揭5訊號
中共頻軍演！PTT喊「出現1訊號快跑」 專家揭5訊號EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 219
元旦回擊賴總統！侯勸「別政治算計」 昌嗆「道歉」
元旦回擊賴總統！侯勸「別政治算計」 昌嗆「道歉」EBC東森新聞 ・ 7 小時前 ・ 24
共軍圍台軍演、國防預算卻卡關！在野5度封殺「1.25兆國防預算」 10名藍白立委名單曝光
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導共軍在29日、30日連兩日在台灣周邊進行大規模軍演，甚至射擊範圍比以往更接近台灣，同一時間立法院程序委員會30日開會，安...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 632
洛馬獲對台軍售103億合約 因應台空軍「緊急作戰需求」
根據《路透社》報導，美國國防部於12月31日發出聲明，宣布洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）獲得一份對台軍售合約，並指能滿足台灣空軍的「緊急作戰需求」，該合約的上限金額為3億2850萬美元（約新台幣103億元），合約相關作業將於佛州奧蘭多執行，預計2031年6月完成。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 88
不讓高虹安！何志勇拋民調PK被指「不可能」 藍：違背只能黨紀處分
國民黨日前宣布新竹市長不辦初選，直接禮讓現任市長高虹安，國民黨前發言人何志勇仍宣布參選，堅持黨內應先辦理公開初選，產出的最強人選再與高虹安進行第二階段民調PK。據《太報》報導，國民黨黨務人士直言，一旦中常會通過藍白共推高虹安選新竹市長，任何人都要服膺黨的決定，若違背只能黨紀處分。鏡新聞 ・ 8 小時前 ・ 88
藍白不讓步！堅持總統國會報告再審軍購 民進黨團開嗆了
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導總統賴清德遞出未來8年將投入1.25兆的國防特別預算，而政院也將「國防特別條例」送往立法院，但藍白立委堅持要求賴清德赴國會報告，還要求政院依法編列軍人加薪等預算再來商量。對此，民進黨黨團幹事長鍾佳濱今（31）日強調，藍白不是不懂憲法，而是故意裝傻，不斷拿違憲理由要求承諾作為通過審查軍購的條件，這完完全全就是抵制，不用再說太多的藉口。民視 ・ 1 天前 ・ 256
李文忠嘆：國防預算被擋、執政黨除叫罵外也該做些正事
[Newtalk新聞] 中國解放軍軍演剛結束，前退輔會副主委李文忠今（1）日對朝野有感而發說，台灣増加國防預算提昇自我防衛能力，理所當然。在野黨要想清楚，繼續阻擋總預算及國防特別預算，連討論的機會都不肯，國人怎麼看？怎麼想？執政黨也要想清楚，除了叫駡之外是不是也要為了預算過關做一些正面的事？ 李文忠說，解放軍軍演結束，此次是針對賴清德總統、高苗首相及川普對台軍售，令人意外的是，演習宣稱「外線立體懾阻」，項目卻無反介入/拒止。 李文忠說，從軍事層面來看，這次軍演最令人矚目的是，火箭落點逼近我24浬鄰接區，是歷次軍演最接近台灣本島的一次，實際就是將我們當軟柿子吃。當局必須模擬當解放軍機艦越過我24浬線、10浬線時，以及飛彈、火箭砲越過24浬鄰接區、10浬領海乃至台灣上空時，我如何因應？ 李文忠說，另一個令人矚目的是，軍演以遠程火箭取代相對昂貴的飛彈，還有無人機的角色。過去我們質疑M1A2T戰車、愛國者反飛彈系統佈署在東部、NASAMS飛彈、M109A7自走砲，絕非眨低其性能，但不符合不對稱及未來戰爭的需求。但願審查國防預算時，軍方及朝野有専業的辯論。 李文忠說，從政治層面來看，解放軍軍演一新頭殼 ・ 12 小時前 ・ 181
賴清德元旦談話強硬回應圍台軍演，稱台灣「必須做最壞打算」
台灣總統賴清德在2026年元旦發表講話，三度批評中國軍事野心。被問到北京未來一年侵台的可能性，他強調「必須做最壞的打算」。BBC NEWS 中文 ・ 6 小時前 ・ 236
共軍圍台軍演結束！中共高調宣示「終將統一」：挫敗台獨分裂和外部干涉圖謀
中共解放軍東部戰區於 29、30 日在台灣周邊海空域舉行「正義使命-2025」大規模軍事演習，引發外界關注其結束時點。東部戰區新聞發言人李熹 31 日宣布，該次演習已「圓滿完成任務」，並稱此次全面檢驗了解放軍的一體化聯合作戰能力。李熹強調，戰區部隊仍將保持高度戒備，持續加強練兵備戰，並重申將「堅決挫敗台獨分裂與外部干涉圖謀」，維護國家主權與領土完整。2025......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 123
【重磅快評】若願回顧扁朝 卓揆或許不必強迫全民陪葬
跨年倒數，明年度中央政府總預算案尚未付委，藍營劃下警消退休保障、軍人加薪預算及執行停砍年金三道紅線，但閣揆卓榮泰立場強硬...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 92
藍白封殺國防預算！陳水扁元旦憶：馬英九、宋楚瑜杯葛買不到柴電潛艦
總統賴清德提出8年1.25兆國防預算，但藍白在中國解放軍進行環台軍演之際，12月30日第5度封殺國防特別預算條例。前總統陳水扁今（1）日在2026年元旦發聲，以過去要買柴電潛艦時，遭到時任國民黨主席馬英九、親民黨主席宋楚瑜聯手杯葛反三大軍購案為例，奉勸藍白兩黨記取前車之鑑，今天不買，明天買不到。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 168
彰化縣長選戰加溫！「誰是立委接班人？」議題發燒
立委陳素月將代表民進黨挑戰彰化縣長大位，國民黨方面，謝衣鳯也表態參選，「雙姝對決」已牽動彰南政局，將來縣長出線後，誰來接手立委，成為彰化政壇熱議焦點。「誰是接班人？」隱隱牽動下屆彰化縣長選局，陳素月確定代表綠營出戰，誰是「素月接班人？」其子弟兵、縣議員張欣倩，首先被點名。依循陳素月當年競選策略，先參自由時報 ・ 5 小時前 ・ 3
800公尺棧橋直插海灘！共軍偷練登陸戰 日媒揭「三船一體」戰術
中共解放軍甫結束圍台軍演，日本媒體今日（1/1）披露，共軍去年在沿海地區疑似展開登陸訓練，並動用大型滾裝船等民用船隻反覆訓練，日美兩國認為，中國正在強化犯台能力，已對此提高戒備。太報 ・ 10 小時前 ・ 12
立院彈劾賴清德是「浪費時間」？醫揭憲政漏洞：5大法官就能做評議多麼荒謬
總統賴清德今（1）日發表新年談話並接受媒體提問，針對在野黨在立法院提出的總統彈劾案，他強調自己「不貪不取，沒有任何違法」，並直言，藍白明知沒有3分之2多數仍提出提案，是在浪費時間。對此，時常評論時事的醫師沈政男則指出，真正浪費台灣一整年的，是大罷免，而參與其中最深的人之一就是賴清德。沈政男今（1）日在臉書撰文表示，彈劾總統如果是追究法律責任，為何由立法院發動......風傳媒 ・ 4 小時前 ・ 22
「根本彈劾不了我還提案！」賴清德元旦發火要藍白辦正事：我沒貪也沒違法
近年兩岸情勢緊張、朝野對立加劇，除明年度中央政府總預算持續卡關外，行政院已對停砍公教年金案聲請釋憲及暫時處分，憲政大戰一觸即發。而後，在野的國民黨及民眾黨團在2025年12月19日宣布啟動對總統賴清德的彈劾案程序，立法院司法委員會則前一日就通過彈劾行政院長卓榮泰的提案。對此，總統賴清德今（1）日元旦重話表示，他不貪不取，沒有違法，彈劾的目的何在？且彈劾案根本......風傳媒 ・ 9 小時前 ・ 72
新生兒數恐跌至8萬 醫籲制度保障年輕人先生育再追夢
（中央社記者曾以寧台北1日電）婦產科醫師以過去1年減少趨勢預估，今年新生兒數可能僅剩8萬多人，建議政府解決年輕人問題，讓年輕人願意先生小孩再完成人生夢想，並提醒應用制度保障產科及兒科醫療量能。中央社 ・ 7 小時前 ・ 1
中共軍演第二天94架次共機艦擾台！國防部：35架次逾越中線
[Newtalk新聞] 中共29日宣布對台軍演並持續對台施壓，國防部今（31）日公布最新中共解放軍擾台動態指出，自昨（30）日上午6時至今（31）日上午6時止，國軍共偵獲共機77架次、共艦17艘及公務船8艘，持續在台灣周邊海、空域活動，其中多達35架次共機逾越海峽中線，進入我北部、中部及西南空域，對區域安全構成高度壓力。 國防部說明，根據掌握情資，中共此次行動分時段、多批次實施，包含戰鬥機、轟炸機及各型支援機，並搭配海上艦艇同步活動，呈現聯合海空行動態勢。其中，部分機群自北部空域進入，沿台灣西側中線活動後南下，亦有機群自西南空域逼近我防空識別區，形成多方向壓迫態勢。 國防部指出，國軍全程嚴密監控相關動態，並即時派遣任務機、艦及啟動岸置飛彈系統應處，依既定程序妥善掌握、監控及應對，確保國家安全與區域穩定。 國防部強調，中共持續以軍事行動對台施壓，不僅破壞區域和平穩定，也嚴重影響台海現狀。國軍將秉持「料敵從寬、禦敵從嚴」原則，全天候掌握敵情，堅定捍衛國家主權與人民安全。查看原文更多Newtalk新聞報導中共已達「封鎖」台灣？ 國防部嚴正駁斥：勿落入認知戰陷阱國軍後備幹部群組對話曝光！竟「唱新頭殼 ・ 1 天前 ・ 17