拚2日院會總預算付委 綠委深夜議場排隊搶先遞案

（中央社記者郭建伸台北1日電）民進黨立委今晚不畏寒風在議場前輪值排隊，盼2日院會搶先遞案，力拚優先處理民進黨團所提相關議程。民進黨團書記長陳培瑜表示，黨團會堅持到底，持續要求讓115年度總預算案、國防特別條例等付委審查。

藍白日前以人數優勢，於立法院程序委員會第5度封殺行政院所提新台幣1.25兆元國防特別條例、財劃法修正草案，導致相關法案未能列入2日院會報告事項，也無法付委審查。

由於2日院會議程尚未敲定，為搶先遞案，民進黨立委不畏寒風，今天晚間開始在議場前輪值守候。陳培瑜透過臉書表示，她已於晚間8時抵達議場門口並開始排隊輪值，這樣明天院會可以先處理民進黨團所提出的報告事項與討論事項。

陳培瑜指出，民進黨團提出的議程內容，包含行政院版財劃法修正草案、115年度中央政府總預算案、強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例、立委赴中報備的國安法案、譴責中共軍演案、外送員專法草案等。

陳培瑜說明，去年12月30日的程序委員會理應拍板2日院會議程，就算3個黨團沒有共識，也還是必須審定議程，才能順利召開院會；但很遺憾，藍白不敢承認在程序委員會阻擋法案，已經有數不清的週五院會變成無效率院會，得先協商議程，再討論擬處理的法案、立委發言人數。

陳培瑜強調，民進黨團會堅持到底，持續要求讓115年度中央政府總預算付委審查，並支持政院版財劃法、國防特別條例，以及赴中報備的法案。（編輯：林克倫、張若瑤）1150101