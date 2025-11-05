拚2026縣市議員選舉 國民黨：「N+1」制度、青年新人加權百分百「不會倒退嚕」

「北漂最美主持人」李明璇將爭取國民黨提名參選明年台北市松山信義區市議員。截自李明璇臉書



記者周志豪／台北報導

迎戰2026縣市議員選舉，國民黨黨務人士表示，此次提名將延續過去兩屆直轄市議員提名模式，採「N+1」制度；此外，新人與青年「初選民調」加權總計，也一定會在前主席朱立倫時代加權百分百加基礎上，不會到退嚕。

所謂的「N+1」制度，是指在議員選區中，國民黨「現任議員席次數」（N）少於「擬應提席次數」時，現任議員全數保障提名，而「剩餘未提滿席次數」（+1），則由有意角逐新人去爭取。

而若在議員選區中，「現任議員席次數」與「擬應提席次數」相當或較多，代表沒有「+1」（剩餘未提滿席次數）空間，那所有現任議員必須與有意角逐新人一起初選。

至於屬「N+1」制度配套的新人與青年民調鼓勵加權，2018年時採首度參選新人民調均加權10%，而若是35歲以下青年參選還可再加權15%、36歲至40歲青年則可加權10%，也就是說同時具新人與青年身分加權累計最高25%。

2022年朱立倫為鼓勵青年參選，不僅將首度參選或首度爭取黨提名參選新人民調結果加權提高為30%，35歲以下青年參選，民調還可再累計加權70%；36歲至40歲餐與初選者，民調結果則可加權50%，也就是青年新人加權累計最高100%。

值得一提的是，2018年首創國民黨「N+1」直轄市議員提名制度，就是現任組發會主委李哲華。

黨務人士表示，2026縣市議員提名制度，「N+1」架構不會改變，制度可行就繼續用；至於新人與青年加權，一定會至少維持朱立倫時代的基礎（加權最多100%版本），不會更後退，至於是否將加權再提高，則要再研究。

黨務人士分析，保障新人是黨的立場，青年新人參選民調結果再加百分百加權，應該已有相當鼓勵青年參政效果，但畢竟選舉講求實力原則，若讓青年新人過度加權，卻讓有戰鬥力的其他新人無法出線，也不是勝選之道。

特別的是，2018年推動「N+1」制度時，原本是要將「2018直轄市、縣市議員提名特別辦法」都適用，但最後兩次提名，中常會都只有通過直轄市議員選舉提名特別辦法。

黨務人士坦言，當初推「N+1」制度時阻力很大，還有縣市議會黨團集體杯葛，如今行之有年，推動難度應會降低。

至於縣市議員提名藍白合作議題，黨務人士分析，應在直轄市議員選舉較有競合可能，屆時在各縣時討論，民調應是重要參考依據。

