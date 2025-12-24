拚2026翻轉！黃秀芳「挺陳素月選彰化縣長」 盼黨內團結贏得勝選

即時中心／徐子為報導



繼日前黨內初選民調結果出爐後，民進黨2026選舉對策委員會今（24）日拍板定案，建議徵召在地綠委陳素月參選彰化縣長，同時爭取彰化縣長提名的立委黃秀芳則強調，「類初選」已翻頁，她支持陳素月選彰化縣長，也希望黨內團結，以贏得最後勝選。





由於現任國民黨籍彰化縣長王惠美已任兩屆屆滿，2026綠營黨內競爭激烈，立委黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢、前市長邱建富4人表態。黨中央採「類初選」模式，於上週完成電話民調，陳素月以2%差距領先排名第二的黃秀芳。



民進黨選對會今上午開會，民進黨發言人吳崢會後說明，選對會今天開會確認先前執行的彰化縣民調及協調結果，後達成共識，建議民進黨中執會徵召陳素月參選2026彰化縣長。



黃秀芳也藉由臉書粉專表態「過好生活，咱逗陣拚」，這次的類初選已翻頁，但是讓彰化更好的願景，卻永遠都是秀芳心中的進行式！她誠摯的再次感謝，在類初選過程中，所有向秀芳表達支持的每一位鄉親，有你們真好！真心謝謝你們！



黃秀芳說，用心聽，認真做。過好生活！「咱，繼續，逗陣拚！」，針對民進黨上午召開選對會確定徵召素月委員為縣長參選人，她表達支持，也希望黨內團結贏得最後勝選！

