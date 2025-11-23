拚2026藍營北市「小雞」單獨過半！戴錫欽：尊重民眾黨提名策略

藍白日前舉行黨主席峰會，外界關注明年九合一大選「藍白合」及藍營提名策略。國民黨台北市黨部主委、台北市議長戴錫欽今天表示，國民黨在台北市的目標是「過半」，他之後會與有意爭取的新人碰面，並與現任議員交換意見，擬定最好的提名機制。

賴錫欽。（圖／中天新聞）

戴錫欽今天受訪時表示，新人初選的部分，各選區現在要等黨中央核定直轄市、縣市議會議員的提名辦法，據他了解，在時序上可能會先處理縣市長的部分，特別是像台北市長蔣萬安要拚連任，會比較單純一點，這部分完成之後就會公布議員的提名辦法。

廣告 廣告

賴錫欽。（圖／中天新聞）

戴錫欽指出，屆時若有出缺的部分，就會讓有意參選的新人登記，而按照國民黨過去提名的慣例，基本上會先保障現任，如果有多的名額，就提供給新人，大家一起初選競爭，這次應該也會用類似這樣的方式來進行，當然這還是要根據中央的提名辦法規定的內容，包括新人第一次參選或者青年加權的部分也要看中央如何核定，會有全國一致性的做法。戴錫欽說，他之後會跟一些有意參選的新人陸續碰面、瞭解他們的想法，也會跟現任連任的議員們交換意見，共同來擬定出最好的提名機制，務必要提出最強的人選。

賴錫欽。（圖／中天新聞）

「鄭黃會」後，戴錫欽是否會與民眾黨北市黨部代理主委周榆修也進行「戴周會」？戴錫欽表示，他和周榆修是老朋友，兩位黨主席見面之後，初步交換意見，也奠定了藍白合的一個基本的框架，未來不管是市黨部對市黨部，或市黨部與民眾黨中央黨部溝通協調。對於民眾黨的提名策略，我們也充分的尊重，他也強調，衡量國民黨在各選區議員的實力之後，會務必讓國民黨能夠單獨過半，讓國民黨及友軍的席次能夠極大化。

延伸閱讀

挺陳其邁告陳菁徽！邱議瑩：國民黨見不得高雄好

月世界主謀背景超硬？4年13次違規、罰款延繳 他揭驚人內幕

高雄市府要告陳菁徽！新藍圖連線開砲：若敗訴陳其邁退出政壇