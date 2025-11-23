拚2026藍營北市「小雞」單獨過半！戴錫欽：尊重民眾黨提名策略
藍白日前舉行黨主席峰會，外界關注明年九合一大選「藍白合」及藍營提名策略。國民黨台北市黨部主委、台北市議長戴錫欽今天表示，國民黨在台北市的目標是「過半」，他之後會與有意爭取的新人碰面，並與現任議員交換意見，擬定最好的提名機制。
戴錫欽今天受訪時表示，新人初選的部分，各選區現在要等黨中央核定直轄市、縣市議會議員的提名辦法，據他了解，在時序上可能會先處理縣市長的部分，特別是像台北市長蔣萬安要拚連任，會比較單純一點，這部分完成之後就會公布議員的提名辦法。
戴錫欽指出，屆時若有出缺的部分，就會讓有意參選的新人登記，而按照國民黨過去提名的慣例，基本上會先保障現任，如果有多的名額，就提供給新人，大家一起初選競爭，這次應該也會用類似這樣的方式來進行，當然這還是要根據中央的提名辦法規定的內容，包括新人第一次參選或者青年加權的部分也要看中央如何核定，會有全國一致性的做法。戴錫欽說，他之後會跟一些有意參選的新人陸續碰面、瞭解他們的想法，也會跟現任連任的議員們交換意見，共同來擬定出最好的提名機制，務必要提出最強的人選。
「鄭黃會」後，戴錫欽是否會與民眾黨北市黨部代理主委周榆修也進行「戴周會」？戴錫欽表示，他和周榆修是老朋友，兩位黨主席見面之後，初步交換意見，也奠定了藍白合的一個基本的框架，未來不管是市黨部對市黨部，或市黨部與民眾黨中央黨部溝通協調。對於民眾黨的提名策略，我們也充分的尊重，他也強調，衡量國民黨在各選區議員的實力之後，會務必讓國民黨能夠單獨過半，讓國民黨及友軍的席次能夠極大化。
延伸閱讀
挺陳其邁告陳菁徽！邱議瑩：國民黨見不得高雄好
月世界主謀背景超硬？4年13次違規、罰款延繳 他揭驚人內幕
高雄市府要告陳菁徽！新藍圖連線開砲：若敗訴陳其邁退出政壇
其他人也在看
觀光美食交流分享 台南、仙台締盟20週年深化友好關係
仙台是台南在日本第一個締盟的城市，至明年1月締盟將滿20年，仙台市長郡和子與仙台市議會議長野田讓今日連袂率團蒞府拜會，同時辦理仙台觀光講座及美食分享會，向台南市民們介紹最資深的日本友誼市。市長黃偉哲表示，今年6月他率團赴仙台參加締盟20週年紀念活動，推廣台南觀光、農特產，如今在台南見到老朋友感到格外自由時報 ・ 45 分鐘前
家事類技藝稱霸全國 新北11金手12優勝
【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市技職教育再度寫下全國佳績！ 114學年度全國高級中等學校學生「家事類」技藝競賽 […]民眾日報 ・ 1 小時前
金馬62 卓榮泰：政府做電影人後盾 讓台灣故事被世界看見
第62屆金馬獎22日晚間在台北流行音樂中心落幕，行政院長卓榮泰表示，政府會持續成為電影人的後盾，也請民眾一起來支持國片，大家一起讓更多台灣故事被世界看見。中天新聞網 ・ 53 分鐘前
鄭麗文批賴消費英雄 綠轟心虛：拜共諜、背棄先烈的就是妳
總統賴清德昨追思黃百韜將軍，提到「我們應該緬懷的，是為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜」；國民黨主席鄭麗文今反駁，不該消費國家英雄、作為政黨鬥爭的工具。對此，民進黨痛批，鄭麗文無非是自己心虛，真正消費歷史、背棄先烈的，就是鄭麗文。賴清德總統昨透過紀念當年與共軍作戰而殉國的黃百韜將軍，強調我們應該緬自由時報 ・ 58 分鐘前
北高雄願景記者會 賴瑞隆:打造扣件晶片製造首都
南部中心／呂彥頡、蘇晟維 高雄報導要爭取民進黨高雄市長提名的立委賴瑞隆，繼之前發表了多場的願景記者會之後，23日來到路竹舉辦北高雄的願景記者會，賴瑞隆說未來要讓北高雄成為台灣扣件與晶片的製造首都，還要提升北高雄交通與生活機能，串聯幾台南與高雄的科技走廊。民視 ・ 13 分鐘前
台南首座市立初中改選家長會長 陳松鉉揪「百人顧問團」助學
1946年創立、是當時原台南市第一所市立初級中學的南區大成國中，近日完成家長會長改選，長年熱心公益、投身社會服務的陳松鉉獲得推選出任家長會新龍頭，他並號召上百位各界賢達好友加入顧問團，希望從旁協助學校教育發展，為學生營造更友善、有溫度的學習環境。自由時報 ・ 2 小時前
內政部：新生兒從母姓比率達6%創新高 花東最多
（中央社記者高華謙台北23日電）內政部指出，今年前9月共8萬1381名新生兒，從母姓者4884人、占6%創歷年新高；且由父母雙方共同約定，而從母姓者為3.4%，同樣寫下新高紀錄。以縣市觀察，今年前9月從母姓比率最高的是台東縣占16.8%、其次為花蓮縣16.5%。中央社 ・ 1 小時前
專業照顧爸媽神隊友 新北表揚績優托育人員及托嬰機構
【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市社會局今〈23〉日舉辦「嬰幼兒照顧人員及托嬰機構表揚大會」，由侯友宜市長親自表 […]民眾日報 ・ 1 小時前
邀親以色列人士演講 印尼最大伊斯蘭組織主席面臨去職
（中央社雅加達23日綜合外電報導）根據路透社查閱的會議紀錄，印尼最大伊斯蘭組織伊士蘭教士聯合會要求其主席辭職。此事緣於他邀請一名以支持以色列著稱的美國學者出席8月的內部活動。中央社 ・ 52 分鐘前
影》2026台北市藍白合？ 戴錫欽最新回應曝光
國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌首度會面後，外界持續關注2026地方選舉藍白將會如何合作；其中在台北市部分，國民黨北市黨部主委戴錫欽今（23日）表示，國民黨充分尊重民眾黨提名策略，那國民黨也在衡量各選區議員實力後，「務必讓國民黨單獨過半」。中時新聞網 ・ 3 小時前
楊丞琳才剛喊「台灣是我生長地方」！錄音室淚崩痛哭：好像忘了怎麼唱歌
楊丞琳近年將工作版圖全面轉往中國，演唱會與節目邀約不斷，甚至曾受邀擔任「兩岸青年峰會」形象大使，人氣持續延燒。然而，在全力宣傳新作品之際，她卻意外在錄音室迎來巨大撞擊。在YouTube新影片中，她曝光專輯錄製幕後，一開場就坦白這段時間休息得不錯，但前一晚卻怎麼都睡不著，休息時，楊丞琳情緒突然潰堤。三立新聞網 setn.com ・ 43 分鐘前
2026北市藍白合？黃國昌喊「4+2席全壘打」 戴錫欽：尊重策略
國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌首度會面後，外界關注2026地方選舉藍白將會如何合作；針對民眾黨主席黃國昌喊北市議員「4+2全壘打」，國民黨北市黨部主委戴錫欽今（23日）表示，充分尊重民眾黨提名策略，國民黨將力拚「單獨過半」。太報 ・ 2 小時前
艾司摩爾在美國開設首座晶片技術訓練中心！滿足半導體專業人才需求
荷蘭半導體巨頭艾司摩爾（ASML）在美國亞利桑那州鳳凰城設立首座晶片訓練中心，每年培養約 1,000 名工程師，填補美國半導體人才缺口，助力國內晶片產業發展。鉅亨網 ・ 1 小時前
批國民黨刻意帶風向垃圾山案 邱議瑩：全力支持陳其邁依法提告
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導 高雄垃圾山案持續延燒，民進黨立委邱議瑩今（23）日強調，全力支持高雄市長陳其邁依法提告，指控國民黨刻意操弄假訊息、藉里長李有財自製假圖抹黑高雄市府；她痛批，高雄市府第一時間已啟動查處並移送偵辦，但國民黨卻趁勢帶風向、冷嘲熱諷，見不得高雄好。 針對近期垃圾山事件，邱議瑩表示，全力支持陳其邁依法提告，破除國民黨蓄意操作的...匯流新聞網 ・ 1 小時前
范斯夫人婚變? 反駁幫3娃洗澡忘戴婚戒
第二夫人烏莎·范斯(Usha Vance)19日與第一夫人梅蘭妮亞·川普一同訪問北卡州列朱恩營軍事基地(Camp Lej...世界日報World Journal ・ 56 分鐘前
賴清德紀念黃百韜卻未提抗日 藍黨團：你心中的國到底是哪國？
總統賴清德22日發文致敬殉國的黃百韜將軍，並指應該緬懷的是那些不分先來後到，為了信念與軍人的榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜。國民黨立院黨團表示，請賴總統要有中華民國三軍統帥該有的樣子，別讓外界再質疑賴總統心中的國家到底是哪一國。中天新聞網 ・ 58 分鐘前
賴清德暗諷追思共諜 鄭麗文：不應消費國家英雄
賴清德總統暗諷追思共諜，國民黨主席鄭麗文23日到雲林縣參加活動，強調曾經為中華民國犧牲性命，同時站在第一線捍衛國家的所有英雄，我們不但要紀念，而且要繼續秉持他們的精神來保衛我們的國家，不應該把國家的英雄作為政黨鬥爭的工具，不應該消費這些國家的英雄。中時新聞網 ・ 1 小時前
館長曝插旗中國有金主 名嘴分析可能是澳門商界女強人
政治中心／綜合報導網紅館長陳之漢日前被元老級員工毀滅式爆料，意外爆出健身房負債，不過近期他開直播透露要進軍中國，前陣子還去了趟澳門，透露有大咖金主、引發討論，名嘴分析，有可能是澳門商界女強人陳志玲，畢竟館長的北京行她也現身，網友則酸中國經濟苦哈哈，健身房都已經在削價競爭、不就是收紅錢嘛。網紅館長陳之漢：「如果開的話他們說以福建先開，從廈門開始，這個錢的部分都不用我煩惱。」直播宣布，健身房有望進軍中國發展，首站選廈門，網紅館長陳之漢過去三不五時飛對岸，更自爆前陣子飛澳門事業再拓展、還有有大咖金主幫忙。網紅館長陳之漢：「品牌的東西、直播的東西，全部都弄好了，而且找到非常非常大的老闆，非常非常誇張，我講出來你們不信啊。」政治評論員邱明玉：「外界在揣測是一個叫做陳志玲，她是永利的副主席兼首席的營運總裁，他(館長)之前有透露說，就投資他的這個是一個女性，而且事實上這個陳志玲，早在今年館長，如果大家印象深刻，他十月份不是有去那個八達嶺的長城嗎？(陳志玲)還陪了他兩天。」外界紛紛猜測會不會就是澳門商界女強人陳志玲，10月館長到北京登長城開直播，兩人還在鏡頭前留下合影。網紅館長vs.永利澳門總裁陳志玲（10.27）：「館長就是我們的好漢。」網紅館長陳之漢10月赴北京登長城，澳門商界女強人陳志玲曾入鏡合影。（圖／翻攝自館長YT）大咖金主身分眾說紛紜，有網友猜測難道是字節跳動創辦人張一鳴，不過有人分析中國經濟苦哈哈，這時候到底誰會去健身房，都已經內捲到削價競爭了，也有人酸不就是收紅錢嘛？反正也是用黨的錢。財經專家徐嶔煌：「第一是中國的市場很顯然的，現在內需市場，要支撐起來是有難度的，就算生意做不起來，他必須要有統戰的效益，什麼叫統戰效益，他可以當作一個樣板嘛，那個樣板的最大效益就是說，你在台灣就算跟股東不和，就算賠錢，來中國還是有得救。」網紅館長健身放有望插旗中國，但網友分析對岸經濟苦哈哈連健身房都削價競爭。（圖／民視新聞）日前館長才被元老級員工毀滅式爆料，更牽扯出紅色資金，如今事業可能插旗中國，再啟人疑竇。原文出處：館長曝插旗中國有金主 名嘴分析可能是澳門商界女強人 更多民視新聞報導TWICE回台開唱！蔡英文感謝「他」原因全說了阿北「悄回黨部辦公」? 她示警：2個太陽內鬥正要開始合體參訪淡江大橋！任內沒什麼颱風原因曝？ 蔡英文笑虧「護國院長比較兇」民視影音 ・ 47 分鐘前
民眾黨北市議員席次不保？黃國昌喊「4+2席全壘打」 戴錫欽：尊重策略
國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌日前舉辦領袖高峰會，初步討論2026地方選舉藍白合一事。針對國民黨2026議員提名何時進行新人初選？國民黨台北市黨部主委戴錫欽今（23日）表示，新人初選各選區要等中央核定直轄市與縣市議會議員提名辦法出爐，按慣例會先保障現任議員，若有多的名額才會給新人做初選競爭；至於黃國昌稱對現任議員連任充滿信心，相信在北市議會「4+2」全壘打，戴錫欽說「國民黨尊重民眾黨提名策略」三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
合體參訪淡江大橋！任內沒什麼颱風原因曝？ 蔡英文笑虧「護國院長比較兇」
即時中心／顏一軒報導連接淡水與八里的世界級「淡江大橋」今（2025）年9月16日隆重舉行合龍儀式，當時包含總統賴清德、交通部長陳世凱、新北市長侯友宜、立委蘇巧慧、洪孟楷等人到場觀禮見證。前總統蔡英文近期與行政院前院長蘇貞昌，共同參觀明（2026）年即將完工的「淡江大橋」。蘇貞昌表示，在中央政府與新北市政府、和民間工程單位一起投入極大心力下，才得以共同成就這個偉大工程；而蔡英文則說，期待「淡江大橋」明年通車後，能為地方帶來更多的榮景，為台灣帶來更多的關注。民視 ・ 1 小時前