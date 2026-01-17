拚2026選戰！綠人選開跑基層 藍陷「未整合」焦慮

新北市 / 綜合報導

2026地方選舉腳步逼近，有望更上層樓的立委們，開始勤跑地方基層，民進黨本週進行台南、高雄、嘉義縣初選民調底定，其他幾個縣市綠營選將早就定位,勤走基層，以新北為例，目前綠營人選蘇巧慧已經開跑，國民黨人選未定，國民黨台北市黨部主委戴錫欽則在訪談中坦承自己的焦慮，說國民黨的人選要趕快出來，藍白要盡快整合，擔心動作太慢恐怕會被綠營挖牆腳。

合照簽名來者不拒，民進黨立委蘇巧慧發放首版「總統聯名春聯」，頭一站自然得在本命區新北樹林，立委(民)蘇巧慧：「自己在打新北市的這場戰役，可以擔任新北隊的隊長，留下會做事的。」獲得黨內徵召的蘇巧慧，不只積極備戰2026新北市長選舉，更充分發揮母雞之姿帶領小雞。

廣告 廣告

但同黨立委中，不只有蘇巧慧打算更上一層樓，立法院辦公室，中興大樓11樓，同層標示牌上，除了要征戰台南的陳亭妃，高雄的賴瑞隆嘉義市的王美惠，三人都確定將，代表綠營出戰2026地方大選。

還有民眾黨立委黃國昌，早已宣布要投入新北市長選戰，而相較綠營的選將已經提早起跑，新北市藍白合一直喬不定，國民黨風評甚高的台北副市長李四川，雖然黨內評估都有勝算，但接下來該怎麼加緊協調合作，卻遲遲未有動作，也讓基層有焦慮感。

國民黨台北市黨部主委戴錫欽：「藍白合的框架下，也要盡快整合，尤其新北綠營市長參選人，蘇巧慧已經起跑，藍白整合太晚恐怕被挖牆腳。」已經起跑的蘇巧慧，小雞們緊黏爭取曝光，倒是強棒李四川，還沒發揮母雞效應，小雞們難免焦慮，加上新北幅員遼闊，戴錫欽坦言，許多地方團體不見得只看藍綠，就算原本偏支持藍營，在蘇巧慧不斷三顧茅廬，很有可能鬆動轉而挺蘇，後續即便藍白成功整合，由台北市副市長李四川出戰，就怕也為時已晚。

尤其現在很多場合，是由前台北縣長蘇貞昌，帶著女兒蘇巧慧一起跑，看在老縣長的面子上，就怕藍營錯失機會，文化大學廣告系主任鈕則勳：「在關稅+立法院總預算僵持的狀況下，已經對藍營不利，加上現在國民黨在，包含新竹縣彰化縣，甚至台中談整合都破局，罔論新北市，如果新北人選遲遲喬不攏，蘇巧慧恐怕已經跑了兩圈，以逸待勞。」新北這局，藍營由誰出戰，人選呼之欲出，但即便是強棒，就怕藍白整合太晚，恐怕也可能鬆動版圖。

原始連結







更多華視新聞報導

備戰2026？ 新北市副市長劉和然創粉專：「我準備好了」

彈劾總統公聽會 民眾黨代表.民進黨立委互槓

黃國昌新北後援會成立 陳佩琪：願做最強助選

