拚2026高市長內部選戰! 邱議瑩承諾若當選將申請亞運會

立委邱議瑩4日舉辦「六大願景」第三場政策發表會，以「生活高雄」為主軸，承諾若當選高雄市長，將會申請舉辦2038年亞運會，同時也要爭取桌球、羽球等世界職業巡迴賽，持續推動演唱會經濟2.0，並且打造高雄文化品牌，向世界訴說高雄的故事。





穿著台鋼雄鷹「好客棒球日」主題球衣，立委邱議瑩（中）舉辦第三場政策發表會，承諾若當選高雄市長，將會申辦2038年亞洲運動會。（圖／民視新聞）

穿著台鋼雄鷹「好客棒球日」主題球衣，立委邱議瑩舉辦第三場政策發表會，承諾若當選高雄市長，將會立即啟動這件事。邱議瑩：「我要來積極申辦2038年的亞洲運動會，讓高雄的榮光再現，沙烏地阿拉伯的利雅德要主辦2034年，而2038年以及後面後續的幾個屆次，將會成為高雄極力爭取的目標。」對於推動體育賽事，邱議瑩是認真的，不久前她還跟著中華職棒會長蔡其昌，到日本北海道火腿鬥士隊的新主場參訪，吸取日本經濟，回高雄建設大巨蛋。中華職棒會長蔡其昌說，「我看她都沒有認真在看球，她都在看球場跟球場周邊，我很感動啦因為她很認真，問得很仔細。」邱議瑩：「更多的簡易球場可以設立，包括巨蛋它要蓋在哪裡，捷運能不能到。」









立委邱議瑩（右）不久前跟著中華職棒會長蔡其昌（左）到日本北海道火腿鬥士隊的新主場參訪，吸取日本經濟，希望回高雄建設大巨蛋。（圖／邱議瑩提供)

發表會聚焦生活高雄，除了申辦2038年亞運會外，也要爭取羽球、桌球等世界職業巡迴賽，大巨蛋興建將會結合造鎮計畫，並且補助學生看球，推動演唱會經濟2.0，打造高雄文化品牌。邱議瑩：「高雄未來是一個對文化最友善，對青年最友善，而且我們培養出，我們自己的文化底蘊，全力的來支持。」高雄曾經在2009年成功舉辦世界運動會，十多年過去，高雄在基礎設施、交通網絡都更加進步，邱議瑩的市政藍圖中，高雄不只是半導體之都、演唱會之都，也將會是體育和文化之都。













