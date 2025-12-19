拚2030職災減半！民國116年職安衛履歷平台上線

勞動部19日宣布將在未來3年投入6億元減少職業災害，針對營造業也會建立職安衛履歷平台讓業主選商時納入考量。（林良齊攝）

我國近年重大職災死亡人數居高不下，每年仍有約300人在職場發生意外死亡，其中風險最高就是營造業、占死亡人數約半數，為了持續減災並達成2030重大職災減半目標，勞動部19日宣布將在未來3年投入6億元減少職業災害，針對營造業也會建立職安衛履歷平台讓業主選商時納入考量。

據統計，我國2024年職災死亡千人率達0.022，相較新加坡的0.012高出不少、遑論與英國的0.004相比。

勞動部長洪申翰表示，我國近年整體職災數據雖有下降，但近5年的減災曲線已經趨於平緩，顯示仍有進步空間。特別是風險最高的營造業。他指出，營造業有許多根本性的結構問題，包括業主工安投資不足、缺乏選商機制、工程層層轉包以及人員缺乏危害意識。但營造減災單靠勞檢不斷的檢查及處分，已經面臨到瓶頸，需要尋求更積極的減災作為，才能有效持續減災。

立法院日前三讀修正《職安法》，將「工程業主」納入防災體系，也加重營造廠跟各包商的安全管理責任，勞動部115年啟動「強化職場減災行動計畫」，包括與國土署合作建置「職安履歷」，公開廠商的事故、裁罰與得獎紀錄，促使忽視勞工安全的業者被市場淘汰，也會推動「台灣職安卡」，將訓練人數提升至 50萬人次，確保勞工具備基本安全知識，並且擴大公開重大職災案件的完整資訊。

內政部國土署長吳欣修說，內政部現行的營造業評鑑項目已包含施工品質、重大職災、工程逾期率管理能力等，未來將進一步介接勞動部建置的「全國營造廠商職安衛履歷平台」，整合必要職安衛資訊，以共同建立全方位評鑑機制為目標，促使營造業承攬工程履歷資訊將更加公開，有助於營造業整體從業安全品質提升。

