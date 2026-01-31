招不到員工 嘉義知名渡假村宣布停業 30年回憶沒了

歐都納山野渡假村在地經營30多年，自然生態豐富，營造出休閒放鬆的渡假氛圍。(取自歐都納山野渡假村臉書／呂妍庭嘉義傳真)

位於嘉義縣大埔鄉，鄰近曾文水庫，由台灣知名戶外運動用品品牌歐都納經營的「歐都納山野渡假村」因人力招聘困難，驚傳3月10日正式畫下句點，昨（30日）歐都納品牌官網和渡假村官網已貼出停業公告，據了解，除請不到人外，去年接連發生多起震央在大埔的地震，也衝擊當地旅遊市場，董事會評估後，決定讓在地經營30多年的渡假村走入歷史。

「歐都納山野渡假村」是大埔鄉唯一一家大型旅宿業，園區占地約2公頃，低密度開發，保留大量綠地等活動空間，自然生態豐富，30多年來提供當地人許多就業機會，由於日前「歐都納山野渡假村」曾舉辦物品拍賣活動，加上今年起調整餐飲服務，地方就盛傳渡假村要關門。

廣告 廣告

歐都納品牌官網和「歐都納山野渡假村」官網、臉書都貼出即將停業公告。(取自歐都納官網／呂妍庭嘉義傳真)

昨歐都納正式貼出公告，表示隨著市場環境變遷與經營考量，在萬分不捨的心情下，歐都納山野渡假村將於2026年，民國115年3月10日正式畫下階段性的句點，呼籲消費者如有尚未使用渡假券，務必在3月10日前完成使用，或洽詢退費。

由於渡假村長年投入地方公益，除串聯在地產業，也常年支持地方政府舉辦的各項活動，也提供當地大埔國中小許多資源協助，包括在畢業季提供應屆畢業生美味西餐、舉辦西餐禮儀教學等，昨確定畫上休止符，令不少大埔鄉親、消費者扼腕、遺憾。

公告也提到，隨著在地青年在外求學、異地就業，人才回流的比例長期低迷，人口流失的嚴重斷層，讓業者面臨難以克服的人力短缺與招聘困境，盡管萬分不捨，這份沉重的人力缺口，仍促使業者必須做出停業的艱難決定。

更多中時新聞網報導

邱偲琹大方推薦韓國男很不錯

漫才少爺 日本靈魂住進台語日常

NBA》阻攻悍將活塞史都華 目標DPOY