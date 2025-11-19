一招免費吃日本一蘭拉麵 內行人曝「台灣也能用」

連鎖拉麵「一蘭拉麵」在日本相當有名，在台灣也有開設分店，獲得不少人喜愛。有內行人就分享，只要大人帶著小朋友一起上門，業者就會招待小朋友吃免費拉麵，雖然份量比較少，但一般小朋友通常都能吃飽，且台灣也有一樣的制度，引起討論。

常常分享日本旅遊小知識的臉書粉專「魚漿夫婦」昨（18）日分享，隨著天氣越來越冷，到日本玩的時候吃上一碗熱呼呼的拉麵會感到相當幸福，雖然部分拉麵店有「一人必須點一碗」的制度，但知名的一蘭拉麵有針對親子客推出優惠，只要大人帶著小朋友一起光顧，且大人有點拉麵的話，就能透過官方APP兌換免費的拉麵給小朋友吃。

該活動也有部分限制，如每名大人最多只能帶5位小朋友進場，且要小學6年級以下的小朋友才能參與，有日本網友就曾分享，雖然免費的兒童拉麵份量較少，但對他才7歲的女兒來說卻很充足，非常感謝一蘭拉麵有這種免費活動。

其實，相同的制度也能在台灣使用，先下載一蘭拉麵APP並註冊會員，就能在「點數兌換餐券」中找到免費的「兒童拉麵招待券」，只要大人點一碗拉麵，一蘭拉麵就招待12歲以下小朋友吃麵，一次最多招待2名孩童，每日只能兌換2次。

網友則說「這也是一種解決少子化的方式，很棒的企業」、「台灣也有，記得要帶小朋友證件」、「從小培養吃拉麵的習慣」、「那個量其實蠻少的，我家8歲兒子不夠吃，要加麵」、「台灣的份量大概只夠6歲小朋友吃飽，但有免費還是很讚」。

