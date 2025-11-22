招公車竟藏神祕暗號？一次來三台車「這樣比」老司機秒懂搭哪輛
台灣地狹人稠，車流密度高，尤其是到了上下班巔峰時刻，水洩不通的馬路上，一次來三、四台公車也並非稀奇事，但許多民眾遇到時都驚慌失措，不知道該怎麼攔車，只能往要搭的公車死命奔跑，就怕錯過還要等10幾分鐘。對此有司機透露，其實乘客只要比出幾個手勢，他們就會知道是要上哪台車。
當公車一條龍進站時，民眾要怎麼比手勢，才能讓公車司機提前知道有人要搭呢？對此司機透露，乘客其實可以比三種手勢，第一個是舉右手攔車，代表的就是要搭第一台；舉左手攔車，就是要搭第二台，至於第三台，則是比出「OK」的手勢就可以，只要是有一定經驗的司機，都能立刻了解。
司機的說法引起廣泛討論，不少民眾直言根本不知情：「還真的沒聽過」、「司機也沒跟我們說過啊」、「完全不知道有這個技巧」、「我都是死命地揮手」、「舉起手後就直接往要搭的公車跑了」。
但也有許多人自行發明手勢，另一名在台中的司機就表示，幾乎什麼五花八門的手勢都看過，有乘客要搭哪台車，就直接用手指比數字，例如說想搭第二台車，就直接比個2，基本上資老司機都能看得懂，還曾看過有女學生手腳並用、伸腳攔車，讓他們哭笑不得。司機補充，攔車手勢沒有什麼正式規定，這算是台中司機跟乘客的一個默契，也可以稱得上是都市傳說。
