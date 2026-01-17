招募中國線人 CIA再推簡中字幕影片 9步驟教人當間諜

美國中央情報局CIA又在社群平台發布簡體中文短片，公開招募間諜。（圖／翻攝自YT＠Central Intelligence Agency）





相隔8個月，美國中央情報局CIA又在社群平台發布簡體中文短片，公開招募間諜，影片上架才一天就突破420萬人次點擊。中情局在影片裡手把手教學，教學如何透過連線軟體聯繫上中情局的暗網提供情報。有美國網紅表示，中情局屢屢使用這樣的方式招募線人與間諜，顯見有一定的影響力。

男子站在窗前再三苦惱，美國中央情報局CIA幫他說出心裡的話。美國CIA再度發布簡體中文短片，公開招募間諜。

美國網紅鄧拉普：「這段影片是CIA持續進行的全球招募行動的一部分，旨在從包括中國在內的威權體制國家招募線人。」

影片內容就是快速間諜入門課，沒有配音，只有簡體字幕，教有心人如何透過9個步驟與CIA聯繫：買設備、用公用WIFI下載VPN、開設帳號、登入CIA網站、使用暗網是間諜必備，最關鍵的是CIA特別警告，千萬別使用任何AI工具翻譯訊息內容，以防留下數位足跡。影片發布才一天，已有超過420萬人觀看。

美國網紅鄧拉普：「一般大眾提到CIA時，通常會聯想到秘密行動，而較少想到這種極其直接的招募方式，但顯然既然他們持續推動這類計畫，代表這種做法確實能產生一定的影響力。」

中情局CIA影片（2025.05.02）：「現在太容易被遺忘，不被任何人記起，一個人忽然憑空消失，也是太常見的事。」

去年5月，CIA就曾在官方平台發布2部電影級的中文影片，瞄準中共高階與基層官員，與CIA合作提供情報，掌握自己的命運，讓中國外交部強烈抗議。但當時中情局局長受訪時，還向中國人喊話，熱線已經開通。

美國中情局局長雷克里夫：「CIA其中一個主要的功能，就是為總統和政策制定者蒐集情報。」

其實中情局不只簡體中文，先前也曾發布俄文與韓文影片，但相隔才8個月，CIA就再度發布簡體中文影片，還手把手教學，也讓人不禁聯想，或許是先前的招募成效斐然，才讓中情局決定乘勝追擊。

