招募富有愛心店 溫柔堅強的幕後推手

蘆洲區慈濟志工「林秋采」，承擔協力組長，已長達十年。她很誠心地陪伴組員，每當組內有人無法配合，就用善解心對待，事後會給予關懷，時間久了，組員就會主動出來承擔勤務了。好比推廣富有愛心店，自己先走進店家，推動有成後，再一個一個邀約組員同來推廣，讓組員感受到，募愛心商店是利己也利他的事。每每走入富有愛心店家，她都會拍照紀錄，在群組裡分享，讓大家同霑法喜。

「老闆，老闆娘，看到你們真歡喜，讓你們平安過日子。」

志工親切地問候，也得到富有愛心店家的熱情回應，這是慈濟志工林秋采每個月的重要勤務之一。

富有愛心店家 游碧祝：「又過一個月了，妳們比較辛苦啦，我們是(盡)一點心力而已。」

慈濟志工 林秋采：「我想應該有很多店家，對我們慈濟還不是很了解，這是一塊大福田，一定要更多人一起來耕耘，所以，我想要邀請我們整個協力，大家都動起來，一起來走入店家。」

林秋采發了大願，好因緣隨之而來，好多次的沿街拜訪，都得到店家善的回應。

富有愛心店家 陳沛妘：「我就想發揮一點自己小小的，愛心的力量，跟大家廣結善緣，做生意就是廣結善緣嘛，自己才會財源廣進，然後利他、利己這樣子。」

擔任協力組長已10年的她，也認真陪伴新發意菩薩訓練膽量，勸募愛心。

慈濟志工 陳金桃：「秋采(師姊)帶我去募愛心商店，她陪我去，我膽子變大了，去募人家一分愛心，很歡喜。」

慈濟志工 林秋采：「雖然只有短短的一個小時，一邊走，可以一邊談心，了解她最近的生活狀況，也可以互相地勉勵，真的是一舉兩得。」

慈濟志工的口說好話，加上愛心竹筒，慢慢在社區匯聚更多善能量，也能讓整個社會一起共好。

