招募開啟《白銀之城》『同一律測試』報名啟動

【記者張可芙／綜合報導】由虛幻引擎5打造的奇幻冒險 ARPG《白銀之城》今日公布首次封閉測試報名，並同步釋出全新宣傳預告片。本次測試為僅限PC平台的封閉測試，命名為 『同一律測試』，將帶領玩家走進一座融合維多利亞時代美學、偵探敘事、多角色戰鬥與開放都市探索的沉浸式幻想之城。目前，測試報名及遊戲預約已在官方網站正式開放。

%E4%B8%8B%E5%8D%88517 2025 12 22%E7%9A%84%E5%BD%B1%E5%83%8F 1 1024x572 1

作爲《白銀之城》於今年 5 月正式公開後的首輪測試階段，本次測試將爲玩家帶來多項全新內容體驗，包括最多 7 名可操作角色、進一步擴展的都市探索區域與「地產」系統，以及特色玩法與載具「液銀飛馬」。同時，測試版本還將開放「深層思維」戰鬥挑戰 與 「追兇演繹」戰鬥關卡，並在城市各處設置豐富的隱藏支線任務，玩家可直接參與高難度 Boss 戰鬥，深入體驗遊戲的核心戰鬥玩法。

廣告 廣告

在《白銀之城》中玩家將以“偵探”的身份踏入名爲“白銀城”的都市，調查層出不窮的離奇案件，追尋被掩蓋的真相，並與性格迥異的夥伴一起對抗潛藏於城市暗處的未知勢力。隨着企業壟斷集團、地下組織、王室關聯勢力及神祕教團圍繞關鍵資源 “液態白銀” 展開激烈爭奪，整座城市逐漸籠罩在暗流涌動的緊張氛圍之中。

%E4%B8%8B%E5%8D%88517 2025 12 22%E7%9A%84%E5%BD%B1%E5%83%8F 1024x572 1

依託虛幻引擎 5 的強大技術表現，《白銀之城》以高精度畫面呈現出風格鮮明的二次元角色設計、高度沉浸的戰鬥系統，以及一座充滿維多利亞時代氣息的宏大都市。玩家可在戰鬥中實時切換角色，釋放各具特色的技能並銜接連段組合；在探索過程中，則可深入犯罪現場蒐集線索、潛行追蹤目標、迎戰強敵，並逐步揭開“白銀城”背後的故事。

%E4%B8%8B%E5%8D%88516 2025 12 22%E7%9A%84%E5%BD%B1%E5%83%8F 1024x571 1

有意參與《白銀之城》『同一律測試』的玩家，可前往官方網站完成報名，率先踏入這座鮮活的幻想都市，親身體驗豐富多樣的城市事件。

【遊戲相關連結】

《白銀之城》報名封閉測試： https://silverpalace.elementagames.com/zh-tw

《白銀之城》官方粉絲團：https://www.facebook.com/SilverPalaceOfficial

《白銀之城》官方Discord：https://discord.gg/silverpalace

《白銀之城》官方YouTube：https://www.youtube.com/@silverpalace_cht