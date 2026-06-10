招募「黑天鵝照護員」時薪600！ 動物園急澄清：非官方發布

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近日網路流傳一則「黑天鵝照護員」徵才貼文，工作地點位於台北市立動物園，且時薪高達600元。不過，貼文要求應徵者填寫個人資料並加入指定LINE帳號，引發網友質疑。對此，台北市立動物園已出面澄清，強調相關訊息並非園方發布。

假黑天鵝照護員開高薪騙個資。（圖／台北市立動物園）

根據Threads上流傳的貼文顯示，發文者以招募「黑天鵝照護員」名義徵求兼職人員，工作內容包括餵食黑天鵝、觀察進食狀況與活動力，以及清潔水池周邊、整理飼料及照護設備等，並開出每小時600元薪資，遠高於目前一般兼職工作待遇，迅速吸引不少網友關注。

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此外，該則貼文同時附上Google報名表單，要求有意應徵者填寫年齡、職業、居住地等個人資料，並加入指定LINE帳號等待通知，聲稱將於3天內公布錄取結果。然而，這種流程與正式徵才方式明顯不同，引起網友警覺。

假黑天鵝照護人員招募訊息。（圖／翻攝自threads）

許多網友看後直呼不合理，紛紛留言提醒「這太扯、過兩天丹頂鶴也會出徵了吧，詐騙無所不在」、「好多類似的貼文只是改成做不同的事情！不要被騙了」、「好誇張，什麼詐騙都有」、「真的會有人受騙上當，很容易不慎自動給個資」、「這是詐騙！不要填！」、「現在連動物園工作都被拿來騙人」、「薪水高得太誇張」。

針對網路流傳的徵才訊息，台北市立動物園昨（9）日透過官方臉書粉專發文澄清，強調近期社群平台出現的動物照護員徵才資訊並非由園方發布，與動物園無關。呼籲民眾勿輕易相信來路不明的求職廣告，若有意應徵動物園相關工作職缺，應以官方網站公告內容為準。

園方也提醒，近年求職詐騙手法層出不窮，不法人士常透過填寫報名表、活動報名等方式蒐集個資，甚至利用AI技術製作逼真的動物照片或影片增加可信度，民眾在提供個人資訊前務必提高警覺，以免落入詐騙陷阱。

《中天關心您｜詐騙手法日益新，你我務必要小心》

◆反詐騙多方查證專線：165／110

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