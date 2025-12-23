招商引資優化行政流程 苗縣推分級管理專案協作

（中央社記者管瑞平苗栗縣23日電）苗栗縣政府推動招商，由工商發展處主責單一窗口，整合跨局處組成專案小組，並依投資金額及案件複雜度進行分級管理、專案輔導，盼強化行政效率，協助企業爭取投資時效。

縣府工商發展處今天表示，針對投資案件，初期由工業投資策進會協助企業釐清投資構想、規模與初步評估；當投資金額、用地位置及投資型態逐步明確後，由工商發展處正式掛案，成為單一主責窗口，協助整合環保、水利、消防、地政、工務、文化觀光、交通等單位，以縮短行政流程並提升審查效率。

為兼顧效率與彈性，工商處指出，投資案件依投資金額規模與案件複雜程度，分為A、B、C三級管理。A級案件為投資金額達新台幣10億元以上，或涉及高度跨局處及專業審查重大投資案，由縣府高層督導，啟動「一投資、一專案小組」，整合10個局處共同協作。

B級案件為投資金額逾3億元至10億元，且需跨局處協調或法規釐清者，由工商發展處統籌，適時召開跨局處協調會議，協助整合審查時程；C級案件則為投資金額5000萬至3億元，投資條件相對單純、程序明確者，由單一窗口提供申辦指引與程序諮詢，協助企業順利完成各項申請作業。

工商發展處表示，企業投資最怕的不是規模大小，而是流程不清、窗口分散、時程難以掌握。分級管理及專案協作機制有助協助企業釐清法規適用、整合審查順序與時程，避免企業在不同單位之間來回奔波。

工商發展處長詹彩蘋強調，此一機制並非代辦或保證核准，而是以制度化分工，讓企業清楚掌握每一階段的行政流程與準備方向，盼能營造友善、透明且有效率的投資環境，讓企業可以安心布局、專心投資。（編輯：龍柏安）1141223