招商引資與就業服務奏效 高雄市失業率仍為六都最低

高雄市失業率仍為六都最低（勞工局提供）

根據行政院主計總處最新統計數據，高雄市 114 年下半年總體失業率為3.2%，全年失業率同為3.2%，延續上半年亮眼成效，再為六都最低，持續展現高雄在產業與就業市場穩健發展的成果。

高雄市政府近年持續以「招商引資、創造就業」為核心施政方向，積極推動產業轉型與升級，成功吸引多家國內外大廠進駐高雄，特別是在半導體及相關高科技產業領域，帶動了大量優質就業機會，為在地產業發展注入強勁動能。市府除透過投資獎勵措施加速企業設廠進程外，更持續提升投資環境與行政服務效能，營造友善投資條件，讓企業安心深耕高雄。

勞工局指出，為回應產業與勞動市場需求，市府同步推動全方位就業促進措施，包括強化職業訓練與技能提升，協助勞工接軌產業趨勢；銜接求職者及企業需求，客製化辦理各類徵才活動，提供完善的勞雇媒合平台；持續推動青年、中高齡者及婦女等族群的就業獎勵與輔導方案，全面提升勞動參與率。

勞工局長江健興強調，114 年全年失業率延續前期表現，仍為六都最低，是市府團隊長期深耕產業、穩健推動就業政策的具體成果。未來將持續精進服務量能，攜手企業與市民打造更具競爭力與韌性的勞動市場，讓市民朋友能夠樂業高雄、幸福融融。