招商輪船下單4艘3千TEU貨櫃船

根據中國大陸相關單位引述，招商輪船近日公告，旗下以中外運集運為核心的貨櫃業務平台，擬新造四艘三千TEU級傳統燃料貨櫃船，並配置脫硫塔設備，整體投資金額不超過十三點二四億元，預計於二○二七年至二○二八年間交付。在全球航運業積極探索替代燃料與減碳路徑之際，這項投資選反映近洋線與區域航線對營運穩定性的高度重視。

從整體市場觀察，近洋線船燃料選擇仍以傳統方案為主流。據克拉克森二○二五年新船訂單統計，四千TEU以下貨櫃船中，採用傳統燃料者占比超過八成，顯示該噸位級距尚未形成明確替代燃料共識。相較於主航線船隊，近洋線船投資決策更著重「可交付、可營運、可融資」等確定性因素，而非提前押注單一燃料路線。

招商輪船此次選擇傳統燃料，主要來自近洋線運能面臨三項現實約束。首先是燃料供應與航線彈性，近洋線航線掛靠港口分散、調度變化頻繁，替代燃料在多數區域港口的供應仍不普及，可能影響航線穩定度；其次是資本支出與回收壓力，小噸位船舶若採用替代燃料，單位TEU投資成本明顯提高，但近洋線市場租金與綠色溢價傳導並不穩定，財務模型相對保守更易成立；其三則是交付與營運可預測性，在新船集中交付的時間內，成熟技術與既有供應鏈仍具明顯優勢。

在傳統燃料配置下加裝脫硫塔，也被視為一種保留彈性的策略。儘管近年高低硫燃油價差收窄，使脫硫塔短期經濟誘因下降，但其核心價值仍在於提供燃料選擇權。對於預計於二○二七年至二○二八年交付新船而言，於建造階段即納入該選項，有助未來燃油價差擴大或市場條件變化時，維持成本操作空間。

例如中遠海控近期布局三千TEU級近洋線船，用以補強區域航線網絡，顯示近洋線船競爭焦點已回歸網絡穩定度與服務可靠性，而非單純比較燃料創新速度。在此背景下，招商輪船採取「傳統燃料加脫硫塔」組合，實質上是兼顧合規與成本控管的資產配置決策。

分析師認為，近洋線船燃料選擇反映的是務實與穩健的經營策略，在替代燃料基礎設施尚未全面成熟前，確保營運彈性與財務可控，仍是多數近洋線船東的優先考量。