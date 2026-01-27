招商輪船下單4艘3千TEU貨櫃船
根據中國大陸相關單位引述，招商輪船近日公告，旗下以中外運集運為核心的貨櫃業務平台，擬新造四艘三千TEU級傳統燃料貨櫃船，並配置脫硫塔設備，整體投資金額不超過十三點二四億元，預計於二○二七年至二○二八年間交付。在全球航運業積極探索替代燃料與減碳路徑之際，這項投資選反映近洋線與區域航線對營運穩定性的高度重視。
從整體市場觀察，近洋線船燃料選擇仍以傳統方案為主流。據克拉克森二○二五年新船訂單統計，四千TEU以下貨櫃船中，採用傳統燃料者占比超過八成，顯示該噸位級距尚未形成明確替代燃料共識。相較於主航線船隊，近洋線船投資決策更著重「可交付、可營運、可融資」等確定性因素，而非提前押注單一燃料路線。
招商輪船此次選擇傳統燃料，主要來自近洋線運能面臨三項現實約束。首先是燃料供應與航線彈性，近洋線航線掛靠港口分散、調度變化頻繁，替代燃料在多數區域港口的供應仍不普及，可能影響航線穩定度；其次是資本支出與回收壓力，小噸位船舶若採用替代燃料，單位TEU投資成本明顯提高，但近洋線市場租金與綠色溢價傳導並不穩定，財務模型相對保守更易成立；其三則是交付與營運可預測性，在新船集中交付的時間內，成熟技術與既有供應鏈仍具明顯優勢。
在傳統燃料配置下加裝脫硫塔，也被視為一種保留彈性的策略。儘管近年高低硫燃油價差收窄，使脫硫塔短期經濟誘因下降，但其核心價值仍在於提供燃料選擇權。對於預計於二○二七年至二○二八年交付新船而言，於建造階段即納入該選項，有助未來燃油價差擴大或市場條件變化時，維持成本操作空間。
例如中遠海控近期布局三千TEU級近洋線船，用以補強區域航線網絡，顯示近洋線船競爭焦點已回歸網絡穩定度與服務可靠性，而非單純比較燃料創新速度。在此背景下，招商輪船採取「傳統燃料加脫硫塔」組合，實質上是兼顧合規與成本控管的資產配置決策。
分析師認為，近洋線船燃料選擇反映的是務實與穩健的經營策略，在替代燃料基礎設施尚未全面成熟前，確保營運彈性與財務可控，仍是多數近洋線船東的優先考量。
其他人也在看
「這股票」抽中就賺10.6萬！明天開放申購 過年賺紅包 華廣、明係也接力
[Newtalk新聞] 台股迎來「紅包行情」，本週共有三檔股票開啟申購，其中最受矚目的為 PCB 鑽針大廠尖點（8021）。根據計算，抽中一張尖點股票的潛在獲利高達 10.6 萬元，報酬率飆破 80%，吸引大量股民關注。不過，由於尖點近期股價波動劇烈，自今（26）日起被列入「處置股」，交易方式將改為人工撮合，每五分鐘撮合一次，市場憂心可能影響申購價差及抽籤行情。 尖點本次上市增資共釋出 255 張，承銷價 127 元，以 23 日收盤價 233 元計算，每股價差達 106 元，中籤一張就可現賺約 10.6 萬元，投資報酬率達 83.5%。尖點在最近 10 個交易日內已有 6 天觸及「注意股」標準，因此被櫃買中心列入處置股，處置期間自 1 月 26 日至 2 月 6 日，剛好涵蓋 1 月 27 日至 29 日的申購期及 2 月 2 日抽籤日，是否會縮小價差，成為投資人關注焦點。 除了尖點之外，本周還有兩檔股票接力申購。醫療器材大廠華廣（4737）為了償還銀行貸款辦理現增，承銷價為 50 元，以 23 日收盤價 54.5 元估算，中籤一張約可獲利 4,500 元，報酬率約 9%。自行車廠明新頭殼 ・ 1 天前 ・ 9則留言
《台北股市》金融股配息預測 玉山、中信、元大誰最香？(2-1)
【時報-台北電】2025年金融股賺到史上第3高，配息會變大包嗎？價值投資達人股海老牛分析，玉山金、中信金都是獲利新高，玉山金因併三商壽，可能不會配股，預估配息率最高5.2%；中信金「敢賺也敢給」，股利有可能創新高，保守估至少5%；元大金受惠台股3萬點，成交量衝至8千億，還有ETF管理費等，配息+配股還原殖利率高達6.5%。 股海老牛在YT影片表示，想要在股市裡「穩穩賺」，最重要的就是看懂公司賺多少錢，然後推算老闆願不願意分給你？很多金控在2025年都賺得盆滿缽滿，身為股東要求多一點點股利，也是合情合理的吧？ 金融股看股利，最核心兩件事：第一，去年賺多少(EPS)；第二，公司願意配多少(配發率)。你把這兩個抓住，很多行情就不會被牽著鼻子走。但每家狀況不一樣，有的要存糧過冬，有的要拿去併購，老牛就用數據，帶你一檔一檔算清楚。 首先攤開2025年成績單，全體金控賺了5,567億元，雖然跟2024年比起來稍微退步了6.89%，但依然拿下了「史上第3高」的榮耀！(計入新光金的虧損) 金融股的基本盤還是非常穩健的，魔鬼藏在細節裡，這次榜單出現了明顯的「強弱分化」，像是富邦金、國泰金這些壽險型老大哥時報資訊 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
她郵局存逾百萬沒利息？揭2大「吃錢地雷」內行教你利息翻倍存
許多人習慣將錢存進郵局，認為既穩當又便利，但近日有網友驚覺，若郵局存簿餘額超過100萬元，超出的部分竟「不計利息」，引發熱議直呼虧大了。事實上，郵局針對活儲與大額定存皆設有計息上限與門檻，若不懂「拆單健康2.0 ・ 12 小時前 ・ 13則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
野村喊買大升目標價！聯電強攻漲停噴量351億 載板三雄「這檔」登歷史新高價
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（27）日以32,095.08點開高震盪，最高爬至32,428.17點，截至中午12點50分，持續維持走高態勢，觀察成交額排...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 5則留言
記憶體紅到發燙！法人喊「這檔」EPS上看36.4元 攜手旺宏雙雙亮燈噴漲停
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導記憶體產業「超級循環」來臨，帶動DRAM、NORFlash與NANDFlash報價齊揚，相關個股成為市場追逐焦點。法人指出，供給端受原廠...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
今年前三周逾4萬人下車、績效反倒漲了一成 00929做了哪些調整？
[Newtalk新聞] 台股月配高股息ETF「始祖」00929（復華台灣科技優息）日前因配息不如預期，自 2024 年起紛紛出現投資人「下車潮」。據集保所集保戶股權分散統計，今年來至上周五（23日），減少了逾 4.4 萬名受益人。 不過，時間同樣截至上周五，00929 的績效倒漲了 9.52%，若將本月的配息 0.1 元加回去，含息績效達 10.07%，今年元月以來漲幅位居前段班。短短時間內，這檔ETF近期有哪些轉變？ 「真正出現轉折的時間點，是在去年 12 月」，分析師陳相州（股添樂）發表影片指出，00929 出現幾項非常大的更動： 一、成分股從 40 檔增為 50 檔，還納進台積電：此有效平滑了 00929 成分股佔整檔ETF權重的比例，有助於穩定長期績效表現，較不過度向某幾檔比重較大成分股傾斜，造成因單一個股波動劇烈，對指數產生過大影響，也增加「挑中飆股」機率。而納入台積電，則是因該公司符合 00929 指數篩選規則。（台積電的股息殖利率確實較低，但 00929 對股息殖利率較相關的規定僅有「刪除近三年股息殖利率較低的 10%」） 二、擴大指數選股範圍，納入 3 新興科技產業：新新頭殼 ・ 1 天前 ・ 12則留言
成熟製程熱潮哪檔可買？別只看記憶體、被動元件 「同在6字頭」阮慕驊點名聯電勝出、直言矽晶圓仍躺
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導成熟製程價格上調題材點火，晶圓代工族群全面轉熱，聯電（2023）與力積電（6770）股價同樣站上6字頭，市場掀起「到底該買誰...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
本週3段式變天！明起轉雨「這天最冷」跌破10度 一圖秒看懂
把握好天氣！氣象粉專天氣風險分析師吳聖宇表示，今（26）日白天較溫暖，不過這週有兩次大陸冷氣團南下，一次是週二到週四清晨（27至29日），一次是週六至下週三清晨（31日至2月3日），兩次降雨機會都較高，未來7至10天天氣、溫度起伏變動大，已有春天的感覺，提醒民眾要多加留意天氣變化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
記憶體又爆漲100%！Q2繼續飆？「這8家台灣大廠」供應價有機會順風撈金
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導AI應用擴散帶動需求暴衝，記憶體市場再起波動。韓媒指出，NAND快閃記憶體龍頭三星電子今年第1季已把供應價格上調逾100%，且第...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 12則留言
濕冷地獄再臨？連兩波急凍下探11度 周末強冷直逼寒流
（記者許皓庭／綜合報導）本週全台將受兩波冷空氣接連襲擊，天氣變化極為迅速。首波冷空氣預計週二（27日）抵達，北 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
外資自己打起來？南亞科目標價從41元到350元「天地價差」全曝光 記憶體股多空失控「這原因」跌破眼鏡
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股記憶體族群才剛從處置陰影中走出，外資圈卻先爆發激烈內戰。指標股南亞科（2408）在23日解除處置後迅速成為焦點，外資...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 12則留言
冷氣團再襲台！週三晚至週四晨最冷 低溫將探10度
東北季風增強，北部及東北部氣溫將再度下降。明（28）日受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦都會感受到涼意；另外因為華南雲雨區東移，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區及澎湖、金門...華視 ・ 8 小時前 ・ 2則留言
國會女股神新操作：調整輝達、Alphabet等部位
MoneyDJ新聞 2026-01-27 12:52:23 郭妍希 發佈根據最新申報的國會交易紀錄，有「國會女股神」之稱的美國眾議院前議長裴洛西(Nancy Pelosi、見圖)揭露，她已調整組合，更新了輝達(Nvidia Corp.)、蘋果(Apple Inc.)、Google母公司Alphabet Inc.等多檔股票的投資部位。 Seeking Alpha 26日報導，根據申報的文件，代表加州第11選區、現年85歲的眾議員裴洛西行使了50口履約價150美元的Alphabet買權，該筆買權是在2025年1月14日購入，初始價值介於250,001~500,000美元之間，而行使總額介於500,001美元~100萬美元。 裴洛西之前也購買了20口履約價150美元的Alphabet買權，預計2027年1月15日到期。她是在2025年12月30日購入。此外，她向慈善投資帳戶捐贈人建議基金(Donor-Advised fund)捐贈了7,704股Alphabet股票。 裴洛西也在2025年12月30日購入20口亞馬遜(Amazon.com)買權、履約價120美元，預計2027年1月15日到期。Moneydj理財網 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
急凍變天！東北季風明天南下 最低溫恐探11度
今（26日）環境為偏東南風，水氣進一步減少，各地大多為多雲到晴。氣象專家吳德榮表示，明天東北季風南下，氣溫漸降，北、東雲量漸增、降雨機率逐漸提高。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
漲太快出事了？「這網通大廠」量暴增7.45倍、南亞科漲353% 台股20檔注意股名單曝光
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股26日終場加權指數上漲103.01點，收在32064.52點，漲幅0.32%。證交所公布20檔注意股，晶片大廠聯發科（2454）則因六個營...FTNN新聞網 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
外資站回買方 台積電創高撐盤台股再登峰/生技股久違領跑 藥華藥領多檔紅燈齊發/景氣燈號翻紅燈 投資人該追還是等？｜Yahoo財經掃描
美國市場持續消化關稅談判進度與即將登場的科技大廠財報，美股四大指數多數收高。道瓊工業指數上漲0.64%，那斯達克指數走揚0.43%，標普500指數同步上漲0.50%，反映市場對企業獲利前景仍偏正向，不過，費城半導體指數小跌0.39%。個股表現上，科技巨擘因財報與AI題材預期支撐股價表現相對抗跌，蘋果、Google、Meta都有2~3%的漲幅，而英特爾則從50元以上高點拉回，重跌5.76%，台積電ADR亦震盪走弱0.65%。 亞股方面，氣氛明顯轉趨正向。日股上漲0.85%，延續多頭走勢；韓股即使受到關稅議題衝擊而開低，但盤中強彈2.73%收歷史新高點；港股上漲1.25%，上海綜合指數也有小幅收漲表現。 回到台股，今（27）日加權指數大漲253.40點，收在32,317.92點，再創新高，成交金額7,949.38億元，顯示資金動能依舊充沛。權王台積電(2330)延續強勢，盤中追平歷史新高，穩居撐盤核心，帶動電子股整體氣氛。盤面焦點集中在具成長題材的族群，光通訊、載板等相關個股表現亮眼，成為資金追逐重心；此外，部分高位整理的電子權值股維持高檔震盪，也有助大盤穩住多頭節奏。整體來看，在外資買盤回流與權值股續強支撐下，台股維持價量齊揚格局，市場信心仍然偏多。twfindailyYahoo財經編輯室 ・ 2 小時前 ・ 3則留言
週末回暖別大意 東北季風接力報到愈晚愈冷！北部溫差最大
【記者黃泓哲／台北報導】上週末天氣短暫回暖，不少人感覺寒意退場，不過氣象署提醒，這只是暫時現象。今天環境吹偏東到東南風，各地雲量偏多，降雨主要集中在迎風面的花東地區與恆春半島，中部以北山區則有零星短暫雨。清晨低溫約15至18°C，白天高溫回升到23至26°C，整體感受較為舒適，但變天其實已經在路上。壹蘋新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
今起變天轉濕冷！這2天短暫回溫 下波「雨區再擴大」
三段式變天來了！氣象粉專「天氣風險」分析師黃國致表示，今（27）日東北季風增強，北台灣出現明顯降溫，最冷時間落在週三。今明兩天都是濕冷天氣，週四至週五（29至30日）回溫放晴，不過週末又將轉為濕冷，各地都要留意日夜溫差大。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 發表留言
把握好天氣！明起冷氣團南下 北台灣轉濕冷恐跌破10°C
【記者黃泓哲／台北報導】台灣今受東南風影響，水氣偏少，各地與澎湖大多是多雲到晴的天氣，僅東半部、恆春半島及金馬有零星短暫雨。氣溫方面，白天感覺溫暖舒適，高溫約23至26°C，清晨低溫落在15至18°C。氣象署提醒，高山夜間及清晨可能出現路面結冰，中南部及馬祖也要留意局部霧或低雲影響能見度，行車與登山活動務必注意安全。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言