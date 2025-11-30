招手在地企業 竹縣「政府計畫資源說明會」推動產業升級

說明會將提供企業1對1諮詢。





為協助企業鏈結中央研發補助計畫及輔導資源，竹縣府首度辦理「政府資源介紹說明會」，邀請經濟部相關計畫單位介紹各專案計畫並提供限額預約一對一諮詢，即日起開放報名，縣長楊文科歡迎設籍於新竹縣的企業踴躍報名，透過串連中央及縣府的資源，降低創新研發的門檻及成本，提升國內外市場的競爭力。

縣府產業發展處表示，114年竹縣「政府計畫資源說明會」訂 12月15日在縣政府前棟三樓第二會議室舉辦，當天特別邀請到經濟部中小及新創企業署「小型企業創新研發計畫(SBIR)」、經濟部商業發展署「服務業創新研發計畫(SIIR)」及「推動商業服務業品牌價值創新成長計畫」、經濟部產業發展署「協助傳統產業技術開發計畫(CITD)」等計畫單位親臨說明會場，介紹相關計畫專案、各計畫並提供最多5家公司(報名順序)進行一對一諮詢，把脈需求、釐清技術現況與新產品或服務之可行性，引導企業展開策略轉型、優化營運模式並邁向創新發展。

產發處補充，新竹縣地方型SBIR自108年重啟以來，累計補助206家企業，總補助金額超過1億6000萬元，帶動逾5.4億元產值。產發處也觀察到平均每年約有近四成企業再次申請地方型SBIR計畫，顯示企業持續投入創新研發並積極尋找相關資源。希望透過這次計畫資源說明會，協助企業更加了解各項研發資源的管道，並依需求提供合適的資源轉介，以支持後續的技術或產品發展規劃，新竹縣政府也將持續協助企業擴大研發能量、鏈結跨域資源，帶動更多在地品牌脫穎而出。

