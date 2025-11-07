招手攔停公車駕駛沒看到 阿伯衝馬路"用生命擋車"

中部中心 ／中部綜合報導

台中一名老翁，疑似不滿招手攔停，公車卻不停車，趁著等紅燈時，竟然衝到公車前方，用肉身擋車不給走。過程中，老翁和駕駛發生爭執，雙方在街上僵持不下，造成塞車回堵，最後警方到場將老翁勸離，並告誡他已經影響交通秩序，下回別再犯。





用生命擋車！攔停駕駛沒看到 阿伯「衝公車前」驚險畫面曝

阿伯說他明明有招手攔停 但駕駛卻說沒看到 才會衝到馬路上攔車。（圖／翻攝畫面）





阿伯擋在公車前，不給公車走，看起來氣噗噗的，不但手插腰還抓起公車的雨刷，過程中，公車駕駛下車溝通，但阿伯就是不離開，這一擋就是15分鐘。事情發生在6日，台中黎明路二段，有網友拍下畫面，說太誇張了，到底怎麼回事。擋車阿伯現身，他坦承車就是他擋的，因為明明有招手啊，公車還不停車



阿伯在道路上擋住公車影響交通秩序 警方也到場將人勸離。（圖／翻攝畫面）





阿伯越說越生氣，他說用生命在擋車，還原，監視器畫面，阿伯在路口處，發現公車即將到站，趕緊小跑步揮手攔車，但公車駕駛可能沒看到人揮手，因此沒停車，最後阿伯衝到公車前，用肉身擋車。雙方在大馬路上吵不停，造成現場一度出現塞車，最後警方來了，將擋車阿伯勸導離去，告訴他，相關規定，馬路擋公車不給走，不但危險，也影響車內乘客的搭車權益。





