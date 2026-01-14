招手港澳生畢業留台 覓職居留期免申請工作許可

（中央社記者李雅雯台北14日電）外國專業人才延攬及僱用法新制1日上路。陸委會港澳蒙藏處長兼策進會秘書長盧長水今天在一場座談會上提醒，符合條件的港澳生於應屆畢業後覓職居留期間工作免申請工作許可。

大陸委員會（陸委會）、台港經濟文化合作策進會（策進會）透過新聞稿指出，今年度第1場「關懷港澳居民來台居留定居座談會」今天在淡江大學台北校區舉辦，內政部移民署、勞動部勞動力發展署、經濟部投資審議司等單位代表與會。

盧長水於會上表示，2019年5月迄今有逾6萬名港澳人士來台居留，其中有1.2萬人已經在台定居。政府近年持續檢討、優化相關制度，兼顧國家整體安全與社會穩定，也同步強化延攬與留用優秀人才。

盧長水說明，外國專業人才延攬及僱用法新制上路，港澳人士也準用部分規定。今年元旦起，取得我國副學士以上學位港澳生，於應屆畢業後覓職居留期間工作，免另行申請工作許可，將有助於無縫銜接職涯發展。

他提到，從今年6月30日起，港澳人士亦可從事公私立高級中等以下學校雙語教育相關藝能與活動領域，協助教學及教師研習與培訓，這不僅是人才政策的延伸，也展現政府對於港澳生專業能力的重視與信任。

策進會表示，為協助港澳人士了解居留定居規定、文件補正、生活適應等需求，策進會轄下「台港服務交流辦公室」提供專人專線諮詢輔導，策進會將與陸委會持續讓關懷服務走進社區、校園，成為港澳人士在台安穩生活的後盾。（編輯：楊昇儒）1150114