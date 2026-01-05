招攬「泰國變性人」到知名紅燈區下海賣肉！開張第3天被逮…雞頭全認了

記者陳弘逸／基隆報導

男子在知名「紅燈區」當「雞頭」並媒介、容留泰國籍應召女子及另名男扮女裝的變性的性工作者提供全套性交易服務嫖客，才開張3天，就被破獲。（圖／翻攝畫面）

基隆黃姓男子在知名「紅燈區」當「雞頭」並媒介、容留泰國籍應召女子及另名男扮女裝的變性的性工作者提供全套性交易服務嫖客，才開張3天，就被警方盯上，還招攬便衣員警進行性交易，當場被活逮；此案，偵查期間，黃男跟檢方在審判外達成協商並認罪，法院依法判他4個月有期徒刑，得意科罰金。

判決指出，黃男在基隆知名「紅燈區」當「雞頭」並媒介、容留應召女子提供全套性交易，且每次15分鐘收費1000元或1500元不等的價格，自己則可從中抽成；2024年8月11日媒介泰國籍成年女子及另名男扮女裝的變性的性工作者，供嫖客服務。

廣告 廣告

未料，才開張第3天，就遭便衣員警盯上，並佯裝尋芳客，上前招攬，待雙方進入房間，脫衣準備性交易，當即表明警察身分，當常查扣保險套、潤滑液及抽成獲利1400元。

黃男並跟檢方在審判外達成協商並認罪，同意依共同犯刑法第231條第1項前段之圖利容留性交罪，共2罪，各處3個月有期徒刑，應執行4個月有期徒刑，得易科罰金，沒收扣案保險套、潤滑液及1400元不法獲利，且不得上訴。

法院依據，黃男與檢察官協商合意內容，並依協商合意範圍內判刑，但全案仍可上訴。

更多三立新聞網報導

獨家／北捷白髮嬤又出事！這次「賣場偷女鞋」審理沒到庭…法官照樣判

尊重中央藍白合決策…志在整體團結！市議員陳家平宣布退出嘉義市長初選

誇張虐鼠畫面曝！用訂書針「穿耳洞」玩自由落體活活摔死…再拍片傳抖音

科技女董座抓包尪「南北通勤」只為幽會小三！她獨扛公司…見訊息心碎

