招架不住！高捷遭逼問「大尺度私生活」冒冷汗

高捷（左）面對鬼鬼的追問一度招架不了。（好看娛樂提供）

高捷在《嗨！營業中》第六季擔任小幫手，當 「銀幕硬漢」遇上總是吵鬧、話講不停的吳映潔（鬼鬼），也是招架不住。鬼鬼火力的對高捷進行「身家調查」，先是質疑的問：「怎麼那麼晚才來？」接著切入禁忌話題，從感情史一路問到大尺度，甚至脫口：「捷哥喜歡法式接吻嗎？」

面對鬼鬼的「直球對決」，向來淡定的高捷也險些招架不住，幽默自嘲：「這點通告費，居然要講出這麼多料嗎？」一旁的莎莎感覺高捷正在發出強烈的求救訊號。

唐振剛（左2）、高捷擔任莎莎（左起）、姚元浩、鬼鬼的小幫手。（好看娛樂提供）

為了護航高捷，姚元浩趕緊藉故將高捷帶進廚房，才化解讓影帝冷汗直流的危機。原本以為高捷只是當小幫手，沒想到他竟是隱藏版的「神廚」，他擁有大廚資歷，一進廚房就拿起菜刀把刀磨利，展現出「蝴蝶花刀工」，讓夥伴們大讚超厲害。

廣告 廣告

高捷掌廚，很有大廚架勢。（好看娛樂提供）

身為主廚的姚元浩也破天荒的「退位」，表示「我是第一次真的把火爐讓出來給人家做菜，捷哥的專業，真的沒話說。」《嗨！營業中6》每週六晚間8點台視首播、晚間10點Netflix上架；每週日晚間8點八大綜合台播出。

更多中時新聞網報導

蘇慧倫挑戰手形舞壓力山大

陳昇跨年開41首歌單 打趣捨不得讓別人唱

繼澳洲之後 法將立法 禁15歲以下使用社群平台