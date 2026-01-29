招桃花必學！Lucky Pink不只甜還很高級，穿上身自帶粉嫩濾鏡，氣色＋好感度狂飆

（圖／Studio Doe、Maje提供）

穿搭也有「招桃花體質」，粉色絕對是榜上有名的關鍵字。粉色早就不是只有甜妹才能駕馭的選項，而是一種懂得用色、也懂得生活的態度展現。尤其是被稱為Lucky Pink 的粉色調性，透過極致調色美學，把粉色變得透明、輕快又柔和，自帶好感濾鏡。這次分享粉色穿搭技巧，在日常裡不費力地時髦，也順便把好運與桃花一起帶上身。

Lucky Pink最迷人的地方，在於它超強的襯膚能力，簡直是服裝界的「腮紅光」。不需要濃妝加持，它溫潤的色澤就能自然修飾暗沉，讓氣色看起來飽滿又有精神，散發溫柔卻不軟弱的氣場。這是一場藏在穿搭裡的小小幸福儀式，魔法不張揚，卻在你走動之間悄悄發光。

（圖／Studio Doe）





粉色穿搭技巧：粉色純棉箱型寬袖襯衫＋酒紅色長褲

粉色純棉箱型寬袖襯衫搭配酒紅色長褲，是成熟又耐看的組合。酒紅色的穩重剛好平衡粉色的柔軟，讓整體看起來知性又有魅力，非常適合想走「溫柔大人感」路線的人。

（圖／Studio Doe）

粉色穿搭技巧：粉色霧絨感寬鬆毛衣＋灰色短褲

粉色霧絨感寬鬆毛衣配灰色短褲，利用材質製造層次感。霧絨的柔軟放大粉色的親和力，灰色則負責收斂甜度，休閒中帶點可愛，桃花自然靠近。

（圖／Studio Doe）





粉色穿搭技巧：粉色天絲羊毛鬆身Tee＋深灰百褶短裙＋淺灰西裝褲

粉色天絲羊毛鬆身 Tee 搭深灰百褶短裙，再疊穿淺灰西裝褲，是進階玩家的時髦示範。多層次卻不雜亂，粉色在中間成為視覺亮點，低調卻很會穿。

（圖／Studio Doe）





粉色穿搭技巧：粉色雙排釦毛呢西裝大衣＋深灰毛衣背心＋淺灰西裝褲

粉色雙排釦毛呢西裝大衣內搭深灰毛衣背心與淺灰西裝褲，把粉色用在外層，氣場立刻打開。這種粉，是職場也能安心駕馭的好感色。

（圖／Studio Doe）





粉色穿搭技巧：粉色蝴蝶結針織外套＋白色襯衫＋牛仔褲

粉色蝴蝶結針織外套搭白襯衫與牛仔褲，是最不費力的招桃花公式。甜而不膩，日常卻讓人印象深刻。襯衫也可以運用特殊剪裁，讓造型更搶鏡吸睛。

（圖／Maje）





