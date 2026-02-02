招潮蟹可在14天內分解塑膠微粒 科學家：被忽視的「生物降解」作用

塑膠微粒的威脅無處不在，但對於塑膠如何分解，科學家近日有了最新理解。哥倫比亞最新研究發現，紅樹林裡和鹽沼地帶的招潮蟹（Fiddler crabs）可在14天內分解塑膠微粒，但對微塑膠進入食物鏈的影響還是未知數。

這份研究由哥倫比亞與英國海洋生物學團隊共同發表在《全球變遷生物學》（Global Change Biology）期刊。研究指出，紅樹林向來是塑膠廢棄物堆積的熱點，都市化地區的塑膠垃圾量可能比其他地方高出百倍（高出兩個數量級，two orders of magnitude）以上。紅樹林是招潮蟹的家園，對環境變化敏感度高、常被視為環境指標生物，牠們究竟如何在龐大的塑膠污染中存活？

分解效率超越大自然

研究發現，招潮蟹（Minuca vocator）會攝食塑膠微粒，並在消化過程將其分解成更小的顆粒，整個過程相當快速，只需要14天，比起塑膠在陽光下或潮汐中自然分解的速度要快上許多。

廣告 廣告

招潮蟹喜愛挖洞，能改變潮間帶沈積物的樣貌改變、並提高土層的透氣性，是促成生態循環的重要推手；而為了在充滿沙土的潮間帶生存，招潮蟹的消化系統還有一大特點，亦即「邊吃土邊濾食」，牠們用小螯刮取泥灘上的有機物送入口中，再用特殊口器構造將食物分類、過濾，把不能消化的沙土吐出，獨特生存之道贏得「生態系工程師」的美名。

生物微塑膠攝食紀錄創新高

為進一步理解招潮蟹吞食塑膠的過程，研究團隊在一處都市紅樹林投放了全新、帶有螢光標記的聚乙烯微粒，綠色微粒的直徑是20~27微米，紅色微粒直徑在75~90微米，藉此模擬招潮蟹在自然環境中的食物顆粒尺寸。

歷經66天的野外實驗後，研究團隊採樣發現，95隻招潮蟹中有91隻都攝入了塑膠微粒。每隻招潮蟹平均攝食48顆，比起周遭沉積物微粒密度是每公克僅2.92顆，足足高出了16倍以上，創下自然界中最高的生物攝食微塑膠紀錄。而招潮蟹體內累積的微塑膠濃度也比起周遭環境高出了13倍。

此外，招潮蟹後腸與肝胰腺的微粒含量明顯高於鰓，且其中約15%的塑膠微粒呈現破碎狀態，主要集中在肝胰腺，顯示塑膠可能已在消化過程降解。

科學家也發現，僅需14天就可在紅樹林沉積物中，檢測出因消化而破碎的塑膠微粒。這項發現可能顛覆了傳統觀點，也就是塑膠微粒是慢慢經過「長時間、非生物性的」分解並進入海洋；並證實生物性作用造成的降解效果，可能是一種重要且長期受忽視的途徑，尤其是分布於海岸線的招潮蟹等生物。

參與實驗的英國埃塞克特大學（University of Exeter）生態毒理學教授蓋洛威（Tamara Galloway）表示：「我們知道招潮蟹的食性廣泛，也會攝食塑膠，但不知道牠們在自然環境中會選擇避開塑膠，還是適應其存在。」

這項實驗位於哥倫比亞北部沿岸的烏拉巴灣（Gulf of Urabá），因高度都市化及農業擴張等因素，是全球紅樹林生態系統受塑膠污染最嚴重的地區之一。然而，當地的招潮蟹族群非但沒有減少，反而生機蓬勃、族群興盛，因此激發了研究靈感。

不過，這項研究結果也令科學界擔憂，如此快速的塑膠分解過程，是否可能加劇塑膠微粒進入食物鏈，而對於招潮蟹或掠食者的具體健康影響也不得而知，將成未來研究方向。