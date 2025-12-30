招牌口頭禪「醜八怪」成絕響 「哨子哥」曹西平離世

以哨子、毒舌及鮮明的綜藝風格聞名的資深藝人曹西平，昨（29）晚在新北市三重住處傳出離世的消息，享壽66歲。他前幾天才在臉書發地震文報平安，如今傳出噩耗，粉絲與網友湧入貼文留言哀悼，直呼難以置信。

活躍演藝圈逾40年 「哨子」控場、口頭禪「醜八怪」成招牌

曹西平是台灣80年代出道的歌手、藝人，1982年以歌曲〈野性的青春〉打開知名度，也曾被譽為「台灣西城秀樹」。除了歌唱作品外，他後來活躍於綜藝節目與通告舞台，並逐步轉往主持與綜藝路線發展，在演藝圈活躍超過40年。

在綜藝節目中，曹西平以反應快、談吐直接的風格著稱。他的招牌之一是手持哨子控場，也因此有「哨子哥」之稱，並以鮮明的互動方式帶動節目節奏；「醜八怪」也曾是他在節目上常用的口頭禪，成為其個人特色之一。

前幾天才發地震文報平安 網友不捨喊：快醒來罵我們醜八怪

近年曹西平逐漸淡出演藝圈，轉而經營副業，仍不時透過社群分享生活、與粉絲互動。日前地震發生時，他才在臉書發文提醒大家提高警覺，並強調「安全第一」，未料不久後就傳出離世消息。

噩耗曝光後，不少網友在他貼文下方留言送別，有人呼應他過去的節目形象表達不捨，有網友留言，「曹大哥，快醒來罵我們醜八怪」；也有人感嘆「『醜八怪』真的已成絕響」，形容消息來得突然，令人錯愕。

