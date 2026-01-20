招牌燒酒蝦、老菜脯雞湯，白飯免費吃到飽，聚餐小酌好地方

主打海鮮料理、泰國蝦，這裡不只有燒酒蝦、老菜脯雞湯等招牌湯品，還提供白飯吃到飽、酥炸、燒烤、現炒、鍋物等多樣選擇，無論家庭聚餐、好友小酌或團體包場，附近有收費停車場，能盡享豐盛美味。

清炒水蓮 有加破布子，味道清爽中帶有醬油的香氣，味道很香，炒得口感也很好。

龍蝦沙拉節瓜 上面有灑上一點點的芝麻粒還有七味粉增加香味，先感受到節瓜的脆香跟鮮甜，上面的沙拉味道則慢慢的增加濃郁感，咀嚼時有龍蝦的鮮Q跟海鮮的甜味，兩者剛好口味是互補的。

椒鹽海龍 油炸的酥香，口感脆軟，還有吸收到配料的香味。

老菜脯雞湯 由老菜脯的醬香加上烏骨雞的鮮，結合出來的甘甜風味。雞肉口感扎實、Q嫩，咀嚼時以菜脯的香味居多，但在後面則慢慢由雞肉的甜味居上。

燒酒蝦

泰國蝦有著淡淡迷人酒香，還有藥膳的香氣跟蝦肉的甜味，口感脆軟彈牙，鮮味滿滿。

店家名稱：東港祿活海鮮

所在地址：臺中市南區南平路67號

營業時間：17:00-24:00

