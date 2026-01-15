招牌被拆了！嘉義茶行遭砸店衝撞 警鎖定3車追查嫌犯

嘉義縣大林鎮一處手機行今天清晨4時許遭多人砸店，現場至少3輛車停在店門口，多人下車持棍棒破壞，還有人直接開車衝撞鐵捲門，造成鐵門凹陷變形。店門口懸掛的「大林茶行」牌匾遭撞擊掉落，紅布尚未揭開，在風中搖晃。

嘉義縣大林鎮一處手機行今天清晨4時許遭多人砸店，現場至少3輛車停在店門口，多人下車持棍棒破壞，還有人直接開車衝撞鐵捲門，造成鐵門凹陷變形。（圖／中天新聞，下同）

警方指出，該牌匾內容為「永樂聯盟」致贈，祝賀成立誌慶，日期標示為2025年8月。牌匾高掛門口卻未完成揭幕儀式，卻先遭猛烈衝撞。永樂聯盟過去曾與多個團體共同參與宗教進香活動，場面相當盛大。

警方清晨接獲報案後立即趕抵現場，但涉案人員已四散離去，現場僅見鐵捲門嚴重毀損，所幸無人受傷。附近居民表示撞擊聲響巨大，疑似涉及財務或感情糾紛。警方已掌握3輛涉案車輛，正全力追查相關人員，後續將依聚眾鬥毆、毀損等罪嫌移送法辦。

