招牌黃妃宣布開唱撇「黃三首」封號 鬆口必唱金曲〈追追追〉

【緯來新聞網】以經典金曲〈追追追〉紅遍大街小巷的「台灣歌姬」黃妃，曾三度奪下金曲獎「最佳台語女歌手」，奠定「台語天后」地位。她今（18日）出席記者會宣傳寶吉祥集團《歌之饗宴14－台灣歌姬黃妃演唱會》，並宣布演唱會將於12月26、27日將在台北國際會議中心（TICC）連唱兩晚，她笑說：「以前大家都叫我『黃三首』、『黃四首』，這次要唱這麼久，真的是人生一個大挑戰！」

黃妃出席《歌之饗宴14－台灣歌姬黃妃演唱會》記者會。（圖／記者王人傑攝）

廣告 廣告

黃妃在記者會上透露，為了應戰這次演唱會，除了錄音、通告行程外，生活中也安排超慢跑與陪小孩騎腳踏車來鍛鍊體力，「演唱會一定要讓大家聽得過癮、玩得盡興。」至於歌單，她賣關子表示，除了招牌台語金曲〈追追追〉、〈非常女〉等經典必唱原汁原味呈現外，還會準備國語歌曲組曲與深受歌迷喜愛的布袋戲主題曲。

陳怡婷、郭忠祐是《歌之饗宴14－台灣歌姬黃妃演唱會》特別嘉賓。（圖／記者王人傑攝）（圖／記者王人傑攝）

擔任特別嘉賓的陳怡婷為音樂科班出身，2013年參加《明日之星》歌唱比賽並衛冕，成為「台語百萬關主」後，正式開啟演藝之路。被問到如何在密集練唱、演出、綜藝錄影與照顧家人之間取得平衡時，陳怡婷坦言，前陣子健康檢查發現有子宮肌瘤，爸爸也在加護病房住了一段時間，現在仍固定在復健，「現在差不多一週三、五天，會載爸爸去復健。以前準備演唱會只想著把工作做好、把歌唱好，這兩年經歷這些事情後，更覺得家人陪伴跟身體健康都非常重要。」



同樣擔任特別嘉賓的郭忠祐，此次在歌單設計上，特別把重點放在80到90年代的經典老歌。他說，自己本身就很喜歡老歌，「這次特別想唱一些媽媽那個年代愛聽的歌，所以就去想我媽平常都聽什麼。」郭忠祐笑說：「有些歌的前奏一下來，大家腦中的畫面就會全部回來，那是一種很特別的『回憶感』。」他也預告，除了翻唱經典名曲費玉清〈一剪梅〉，演唱會上還會安排自己的作品。

更多緯來新聞網報導

金鐘59得獎名單／林心如製作《有生之年》連拿4大獎！吳慷仁、楊貴媚封帝后

歌迷敲碗成真！丁噹生日公布喜訊 睽違10年再戰台北小巨蛋