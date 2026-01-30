招牌"爆炸頭"剪掉了! 沈伯洋親曝:一直接到民眾陳情

政治中心／陳堯棋 鄭國陽 台北報導

以招牌"爆炸頭"聞名的民進黨立委沈伯洋，今天（30日）出席會期最後一次院會，發現他的爆炸頭不見了，換了全新髮型！對此，沈伯洋笑稱，因為過去半年，辦公室不斷接到民眾陳情，要求他剪頭髮，甚至連其他立委同事也來勸說，不堪其擾的情況下，趕在過年前特地去剪頭髮，沒想到連他的女兒，第一時間都認不出，甚至一度被嚇哭。





民進黨立委沈伯洋，出席本屆會期的最後一次院會，但仔細一看，外型怎麼不太一樣，原來他的招牌爆炸頭，消失了！

立委沈伯洋。（圖／民視新聞）立委(民)沈伯洋：「我們的辦公室一直以來都會接到，所謂的陳情電話，說這個頭髮要剪，因為已經接了大概半年的電話，這個大家的情緒擾動變得非常的多，而且他們發現勸不動之後呢，就打電話給別的委員，所以沛憶、黃捷、賴惠員等等的委員，都有接到電話跟他們講說，請你們記得叫沈伯洋去剪頭髮。」笑稱辦公室接到太多民眾陳情，就連其他立委同事也來勸說，只好大刀一剪。對比過往的造型，沈伯洋這回把頭髮兩側推掉，上緣、瀏海的長度修短，整體造型明顯清爽、俐落許多，但家人卻不買單。立委(民)沈伯洋：「因為我昨天回去的時候，她(女兒)已經睡了，不過我昨天在直播，然後在直播的過程當中，我女兒找不到我，我老婆，就是她的媽媽指給她看，結果她嚇到就一直在哭，尤其是比較小的小子，看到父母的，比如說落腮鬍剃掉，或者頭髮改變，第一時間會沒有辦法接受。」

立委沈伯洋剪掉招牌爆炸頭。（圖／民視新聞）失去爆炸頭的沈伯洋，竟然連女兒都認不出來，甚至一度被嚇哭。但新年的新髮型、新氣象，也被外界猜測，是否有可能在下個新會期擔任黨團幹部？立委(民)沈伯洋：「目前是沒有做任何的登記，不過我覺得我擔任幹部，跟沒有擔任幹部，感覺起來好像也沒有太大的差別，因為跟法案有關的，因為都跟我的專業有關，我大部分還是會被抓去開會。坦言就算沒有擔任幹部，仍有一樣的實質效果，這回造型煥然一新，意外讓大家眼睛為之一亮！

原文出處：「招牌爆炸頭」剪掉了！ 沈伯洋親曝：一直接到民眾陳情頭髮要剪

