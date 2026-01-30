招牌「爆炸頭」消失 沈伯洋親曝換髮型原因

民進黨立委沈伯洋的「爆炸頭」髮型是其招牌，但近日他被網友發現更換髮型、爆炸頭消失。對此，沈伯洋今（30）日受訪也曝光更換髮型的原因。

根據《TVBS新聞》報導，對於被發現換新髮型，沈伯洋今天在立法院受訪表示，在過年前要去稍微整理一下頭髮，但年前要預約剪髮非常困難，而自己剛好預約到昨天剪髮。他並提到，除了年前整理頭髮，還有一個非常重要的原因，是辦公室一直會接到希望自己去剪髮的「陳情電話」，從上個會期就累積很多相關陳情，辦公室同仁不斷把此訊息傳給自己，要自己必須解決。

沈伯洋透露，辦公室已接了約半年的電話，同仁的情緒勞動變得非常多，且陳情者發現勸不動後，就打電話給其他委員，同黨立委吳沛憶、黃捷、賴惠員等人，就有接到「請你們記得叫沈伯洋去剪頭髮」的電話，自己不能再造成大家困擾，所以就趕緊把頭髮稍微整理。

沈伯洋指出，自己昨天在進行直播時，女兒找不到自己，妻子指給女兒看，結果女兒被嚇到一直在哭。他提到，年紀比較小的孩子，如看到父母髮型改變、剃掉鬍子時，一時間會沒有辦法接受，所以這是自己今晚要面對的人生課題。

