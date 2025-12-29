招生名額減、境外生增加 註冊率未達6成大專創5年新低

教育部公布114學年度大專校院註冊率。資料照，廖瑞祥攝



教育部今（12/29）日公布114學年度大專校院註冊率，今年註冊率未達6成「淹水線」的學校減少為6所，為近5年新低，除因私校近年調整招生名額外，也因境外新生增加。

教育部今日公開各大專最新全校註冊率。達到100%的學校包含：國立清華大學、國立成功大學、國立陽明交通大學、國立中央大學、國立台灣科技大學、明志科技大學、中信金融管理學院、一貫道崇德學院、唯心聖教學院、福智佛教學院。

國立台灣大學註冊率則為99.32％，國立政治大學為97.45％。

真理大學、台東專科連4年註冊率低於6成

過去評估學校是否有生存危機、遭教育部列為輔導名單，其中重要指標之一是全校新生註冊率連年未達6成，儘管目前《私校退場條例》未將此列入標準，但因招生事關學雜費收入，此門檻如今仍被視作評估學校狀況的「淹水線」。

檢視今年數據，114學年度註冊率未達6成學校共有6所，依序包括：真理大學59.41％、台鋼科技大學58.88％、敏惠醫護管理專科學校53.47％、南亞技術學院50.51％、育英醫護管理專科學校50.41％，以及國立台東專科學校31.75％。

其中，真理大學及台東專科已經是連續4年低於6成註冊率。

相較歷年低於6成學校，113學年為9所、112學年為19所、111學年同樣為19校、110學年7校、109學年則為12校。今年在帳面上面臨招生危機的學校大幅減少。

招生名額減逾4萬 境外新生翻漲2倍

細看詳細資料可以發現，公立學校整體招生名額未有太大變動，私立大專其實不斷調整，從110學年全國20萬8842個名額，到114學年已減少為16萬8637名額，減少超過4萬。

實際招生方面，私校的本國新生則從110學年的16萬9599人，減少為114學年的13萬6885人，減少3萬2714人，不過境外新生則連年增長，從110學年的8745人，來到114學年已成長為1萬7617人。

