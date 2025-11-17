招生問題鬧翻！知名宮廟表演團主當街毆前妻

記者洪淑珠、胡時瑛／高雄報導

宗教界最近流傳一段畫面，知名宮廟表演團主當街毆打女子，被打的正是他的前妻，當下有其他團員幫忙阻止，但仍遏止不了團主怒火，一連打了好幾下巴掌！前妻控訴為了招生問題，多次遭團主動粗毆打，現在兩人離婚，她秀出驗傷單讓外界公評，由於證據明確警方也將介入調查。

知名宮廟表演團主當街毆打前妻。

團主：「出來啦！」

為了招生問題，知名宮廟表演團主跟前妻大吵，一連打了好幾下巴掌，朋友衝向前制止。

前妻：「來啊！來啊！來啊！」

廣告 廣告

另一個朋友朋友拉著他但檔不了，團主又衝向前再度揮了前妻一巴掌，火爆場面在大馬路上演，前妻事後驗傷。

團主前妻：「吵架講不贏，不然就是他覺得說我讓他在外面沒有面子，還是怎麼樣。」

團主前妻至醫院驗傷

前妻控訴被打了好幾回，PO出手臂大面積瘀青傷痕，同時也到醫院驗傷，頭部臉部有3x3血腫。

團主前妻控訴被打了好幾回，手臂大面積瘀青傷痕

鄰居：「吵架也是難免，但是打架沒有聽過。」

動手團主表演團住家沒人在，截稿前無法取得回應，被打前妻則在臉書發文已經跟樂團切割，沒有任何關係，控訴團長言語恐嚇，坦承自己輸錢，但也抱怨當初樂團成立是自己到處找資源，反控前夫對家裡不顧。

團主妻子：「他覺得說我就是應該要幫他做這件事情，但我現在已經跟你沒關係了，你跟我講口氣跟態度，你很惡勢力欸。」

警方出面說明。

前鎮分局一心派出所長李宗翰：「畫面中男子攻擊行為恐涉嫌違反刑法第277條傷害罪。」

知名宮廟表演團主對前妻搧巴掌。

位在高雄知名宮廟管樂表演團，樂器演奏台灣民間傳統戲曲音樂，四處街活動演出，動前妻動粗畫面曝光，家務事浮上檯面引起宗教界嘩然，形象受到影響。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

高雄暴衝1死8傷！餐飲店老闆送餐遭撞斷魂 妻女抵殯儀館悲痛認屍

羅東夜市驚魂！女僅穿內褲持菜刀跪地爬行 警開槍制伏送醫

驚悚撞擊瞬間曝！彰化男慶生後「闖紅燈過馬路」遭轎車擊落 住加護搶命

網紅「仙塔」慘了！助詐團銷贓被起訴 律師執照恐不保

