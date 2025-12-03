招生系統有漏洞? 準台大生"放棄錄取"竟是被同學惡搞

生活中心／陳佳侖 、陳聖翰 台北報導

今年3月一名陳同學，錄取台灣大學光電所，不料在6月發現，系統顯示「放棄報到」，學籍遭取消，陳同學趕緊向校方反映，追查之下發現，竟是被同學盜用身分證，申請取消，但也讓外界質疑，台大招生系統是否有安全漏洞，對此台大也做出回應。

到台大就讀是不少考生心目中的第一志願，不過一名陳同學控訴，今年3月錄取台大光電所，3/25完成線上報到，但6/2時發現系統顯示「放棄錄取」，事後調查發現，竟是同學偷拍他的身分證，登陸台大系統，申請放棄就讀。

台大學生：「我覺得滿誇張的，因為這件事本身就不太合法，如果單純靠身分證的話，那只要把別人身分證背下來，那就都可以登錄了。」

台大學生：「（台大）應該怎麼讓，你未來可能的學生被保護好，然後該怎麼讓那些，努力的學生，不會因為這種破事情，就被取消他們的入學資格。」

不少台大學生得知後直呼太離譜，網友們也替陳同學抱不平，認為努力考上台大卻因為被惡搞，喪失資格，心情有多無助，更質疑台大報到系統的安全性。

資安專家劉彥伯：「如果你有手機的話，像手機的OTP驗證，或是你有相關的信用卡號，或是其他的自然人憑證，那事實上真的要做，比較完整的身分驗證的話，其實會比較建議就是，在系統上面設計上面，要納入多因素考量。」





對此台大回應，經過內部討論，將精進各招生報到系統，均須透過多重因子方式認證，除了原有的身分證機制外，還要透過Email、收取驗證碼的方式才能登入，確保考生權益。

此外，也針對個案陳同學，以救濟方式，提送校級招生委員會，同意該生，以外加名額的方式入學，而警方也透過IP位置，找到犯案的駱同學。

南投地檢檢察官發言人賴政安：「本署偵辦駱姓大學生，以違反個資法及妨害電腦等手段，始以錄取大學資格的陳姓同學，資格遭取消案件，因考量雙方已和解等因素，給予駱姓同學緩起訴處分。」

儘管受害的陳同學，願意與駱同學和解，但"妨害電腦使用罪"，最高可處5年以下有期徒刑，提醒考生千萬別因為一時好玩惡作劇，得不償失。

