招生規則變了！台大社會系採數A、政大外交系只看國文 校方曝原因

記者柯美儀／綜合報導

115升大學申請入學，台大社會系從看數B改成看數A。（圖／資料照）

115升大學申請入學日前公布招生簡章，台大社會系從過去採用數B，改為採用數A；而政大外交系以往都採計多科篩選，今年一階篩選改為單看國文科。台大表示，社會系近年對數據與統計能力的重視逐漸提高，參採數Ａ更符合專業技能上的需求；政大則指出，此舉是為了避免跟其他科系重榜。

台大社會系篩選科目改採數Ａ

台大社會系在114年申請入學一階篩選時，以國、英、數B、社等4科做為篩選科目，但到115年時，改成以國、英、數A、社等4科來篩選。升學輔導專家劉駿豪指出，數A、數B分別是高中自然組、社會組傾向學生在修習，大學校系申請入學篩選科目從數B改為數A，可能造成通過一階篩選的分數下降，招到的學生也會非常不同。

台大註冊組主任李宏森說明，社會系近年對數據與統計能力的重視逐漸提高，學系在研讀課綱後認為，數Ａ較符合未來入學後在AI應用、資料處理等專業技能上的需求，因此115學年度招生將改採數Ａ。李宏森補充，雖然部分人文社會學系均允許數Ａ、數Ｂ皆可，但經過學系評估，仍認為數Ａ更符合社會系對學生能力的要求。

政大外交系一階篩選以國文科為3倍率進行。（圖／資料照）

政大外交系一階篩選只剩國文

至於政大外交系114年申請入學以國文、英文及社會等3科進行一階篩選，不過在115年時，改為只以國文科進行一階篩選，改變很大。政大表示，是為了避免跟其他科系重榜，所以每年會調整不同科目提高倍率，降低重覆錄取造成名額流動。

三所醫學系的甄試日期重疊

此外，值得注意的是，115年二階甄試的「撞期」問題，台大醫學系、陽明交大醫學系、成大醫學系都在5月16日舉行，考生必須三擇一，引發升學社群熱烈討論。

