一招秒分「中日韓」旅客！旅遊達人曝辨識法 網全笑翻：太準了

到國外旅遊時，即使沒有實際交流，也能透過一些細微舉動或外型穿搭，分辨出對方可能來自哪個國家。近日，日本網友ヤマト分享他在海外分辨「中、日、韓」旅客的方法，貼文曝光後引發大量網友共鳴，紛紛直呼「真的太準了」。

ヤマト在社群平台X發文指出，日本人多半是獨自旅行，常背著略顯俗氣的單肩包，穿著蓬蓬裙；韓國人則大多成雙成對出現，髮型很像「韓國海苔」，經常穿著厚重的羽絨外套，搭配墨鏡品牌Gentle Monster的墨鏡，整體穿搭相當有造型感。

另外，ヤマト也分析，中國旅客多半是攜家帶眷出國，小孩通常較為吵鬧，父母也不太會制止，衣著顏色相當鮮豔，看起來就像「樂高積木」。

貼文曝光後，不少網友紛紛表示認同，「駝背又背肩包的，幾乎就是日本人的標誌」、「日本女孩在海外穿裙子和過膝襪的比例異常高」、「與對方進行眼神交流並微微點頭時，日本人會下意識點頭回應；韓國人會露出困惑表情；而中國人則通常沒有反應」、「真的太準了」。

