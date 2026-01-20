招考空姐失敗！她網購制服假冒身分登機 被抓包竟意外獲得免費培訓圓夢

印尼23歲女子假冒空服員，遭抓包後反獲空服員培訓機構邀請免費培訓課程。圖／翻攝畫面

日前印尼一名女子為了成為空姐，參加選拔招募落選，碰巧一名人士稱，只要支付3千萬印尼盾（約新台幣5.5萬元），就能獲得空姐資格，不過錢給了，對方卻消失不見，才發現遇上詐騙集團；為了不讓家人失望，女子竟謊稱錄取，並購買假制服登機。不過行為曝光後遭到逮捕，她才坦承事實，知名空服員培訓學院知情後則公開表示，願意提供免費空服員培訓課程，協助達成夢想。

根據印尼《倫邦郵報》、《中立新聞網》等媒體報導，近期網傳一部影片，當中23歲女子凱倫．妮莎（Khairun Nisa）身穿峇迪航空（Batik Air）制服，若無其事地通過機場安檢登機，準備自巨港（Palembang）飛往雅加達（Jakarta），不過與機組人員互動時，因無法正確回應專業問題，才揭露假冒空服員一事。

凱倫於蘇卡諾－哈達國際機場（Soekarno-Hatta International Airport）接受航空保安人員盤查，被發現其持有的識別證早已失效，身份不符遭到逮捕；事後凱倫才坦承，自己先前因空服員面試失敗，又遭詐騙誆稱支付費用即可錄取資格，未料一無所獲，不敢向家人坦白、讓家人失望，才假冒身分。

不過消息曝光，引起印尼知名空服員培訓機構「Aeronef航空學院」（Aeronef Indonesia）關注，官方指出，或許凱倫現在很傷心，但她需要明白「失敗並非一切的終結，而是開啟一段嶄新而精彩人生的起點」，機構認為「凱倫為了讓父母開心的心情令人感動」，因此邀請參加免費空服員培訓，強調「希望透過提供知識和官方認證，幫助凱倫實現穿上真正空服員制服的夢想」。



