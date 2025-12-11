招財精品擺飾「金豬GOLDENPIG」進駐頂級飯店通路

圖/品牌提供

台灣品牌「金豬GOLDENPIG」，正式進駐國內多家頂級豪華飯店，包括台北君悅飯店、台北漢來飯店及台北萬豪酒店、礁溪老爺酒店等。即日起，消費者可在這些飯店通路的禮品店中購得 金豬GOLDENPIG全系列商品。

頂級通路認證：金豬GOLDENPIG 躍升商務送禮首選

品牌創辦人 蔡杰均 Jay 表示：「『金豬GOLDENPIG』始終致力於將傳統招財擺件與現代美學結合，打造出兼具文化與實用價值的台灣文創禮品。此次能夠進駐多家五星級飯店，是對品牌設計理念的極大肯定。」

這項合作不僅拓展了品牌的銷售版圖，更將其定位提升至商務送禮、送客戶禮物推薦的首選。無論是作為企業禮品、開幕贈禮，或是一份獨特的生日禮物都能傳遞美好的祝福與品味。

開運美學：文創擺件成就財運新氣象

「金豬GOLDENPIG」系列產品，以精緻工藝重新詮釋金豬撲滿的意象，使其不僅是儲蓄工具，更是居家或辦公空間中引人注目的開運擺件。其設計靈感源自東方傳統對「豬」所象徵的豐饒與福氣，成為現代人追求財富與好運的時尚單品。

締鴻有限公司 金豬GOLDENPIG 團隊期望透過此次與頂級酒店的合作，讓更多國際旅客認識到台灣文創品牌的設計實力。未來，「金豬 GOLDENPIG」將持續推出更多結合地方特色與吉祥寓意的文創產品，將這份來自台灣的福氣與美好，推廣至全世界。

「金豬GOLDENPIG」是隸屬於締鴻有限公司的台灣文創禮品品牌，專注於設計具有開運擺件、財運擺件功能的產品。

品牌堅持台灣設計精神，致力於提供高品質的送禮推薦選擇。

