招魂後找到遺骸「不知是爸爸還是媽媽」 香港大火罹難家屬驗DNA

2025年11月30日，香港警方從「宏福苑」抬出罹難者遺體。美聯社



香港大埔宏福苑上月26日發生大火，目前死亡人數159人，警方今天安排遺屬接受DNA採集，以確定遺體身分。一名陳小姐說父母在家中罹難，到頭七都找不到遺體，直到路祭（招魂）後才找到被燒得好小好小的遺骸，「不知道是爸爸還是媽媽」，也說部分遺骸可能遭消防用水沖走，「好傷痛」。

香港警方今（12/8）起安排已憑藉相片初步辨認遺體的家屬，進行DNA採樣。「香港01」訪問一名陳小姐，今天與妹妹一起到大埔廣福社區會堂接受DNA採樣。

2025年11月30日，香港宏福苑大火第五天，穿著防護衣的警察自火勢已撲滅的現場抬出罹難者遺體。路透社

陳小姐說父母住在宏福苑的宏昌閣低樓層，到頭七都沒有找到遺骸，但是路祭（招魂）後，就找到遭烈焰焚燒過的遺骸，「在屋裡找到好小好小、縮到好小（的遺骸），都不知道是爸爸還是媽媽。」由於尚未確認身分，她至今尚未領到父母的死亡證明。

她形容父母的遺骸「有的已經成灰燼，可能不會找到屍體，都是用剩下的這些遺骸，或者灰燼去幫我們驗DNA」，也說找到的遺骸不知是一人還兩人，「當時爸爸媽媽都在家裡，出事太快，溫度高得像焚化（火化）爐。」

她說遺骸部分燒成灰，「被（消防用）水沖走都不奇怪，現在只能接受，好傷痛，好想找回他們的身分，就算找不到（遺體），都想幫他們找回身分。」

