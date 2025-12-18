招魂「搏嘸筊」23歲女清潔員遭撞死 葬儀業者驚「很少見」：怨氣較重

23歲女清潔員，辛勤打兩份工，竟遭酒駕撞擊喪命。讀者提供



台南安平日前發生震驚社會的酒駕奪命案，一名經營鹹酥鴨店的48歲鄭姓老闆，整晚喝酒續攤到早上回家，竟不顧店員勸阻仍駕駛賓士車，無減速直接撞上23歲陳姓女清潔隊員，讓一條年輕性命就此殞落。今天（12／18）陳女男友與家人重現現場招魂，竟擲筊10次未果，葬儀業者也坦言「相當少見」，認為死者怨氣較重。

現場招魂除了擺放三牲以外，家屬也特別準備陳女生前愛吃的東西，包括雞排、春捲、魚及水果等。另外，家屬也委託葬儀業者，找來三名道士作法招魂。

廣告 廣告

第一輪由陳女男友代表擲筊引魂，結果首輪連10次都「搏嘸筊」，第二輪換妹妹代表，才順利擲出3個聖杯，場面一度哀戚。

陳母招魂現場數度哽咽，更痛心哭喊女兒身體被撞得四分五裂，「男友很愛女兒，為何把小倆口的幸福奪走，太殘忍了！」陳母更希望，酒駕的人受到最嚴厲的懲罰。

針對「搏嘸筊」，葬儀業者張然鑫認為，死者年輕且冤死，另外父母健在，與家人、男友感情都很好，可能因此怨氣較重，引魂通常很難一次就允杯同意，所以要進行引魂儀式，再繼續請示擲筊，直到連允「三允杯」，才算成功引魂。

至於撞死人的鄭姓鹹酥鴨店老闆，當天晚上就被檢方聲請羈押，也被台南地院裁定羈押。不少網友也湧入店家Google評論留下負評。

《太報》關心您

未滿18歲禁止飲酒。飲酒過量有害健康且呼籲國人酒後不開車，保護自己與他人。

更多太報報導

強吻襲胸畫面流出 台中消防小隊長被控性騷女運將

共機雷達照射日本F-15「稱如打開手電筒」 軍事專家打臉：只差扣板機

暗網瘋傳「越南屠夫」血腥分屍片！兇手落網「竟是公務員」辯詞離譜