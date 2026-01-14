拜中俄朝鮮所賜 日本民眾對自衛隊有好感比例破紀錄達到93.7%

中國咄咄逼人反而讓日本民眾逾9成肯定自衛隊和日美安保同盟 圖：日本防衛大臣小泉進次郎（左）與美國駐日大使葛拉斯（右）在米国立太平洋記念公墓獻花，翻攝自日本防衛省的Ｘ

[Newtalk新聞] 日本內閣府近日公佈最新「自衛隊及防衛問題」的初步民調顯示，對自衛隊抱持「好感」的受訪者比例上升至93.7%，創下自1969年該項調查開展以來的最高紀錄。同時，認為自衛隊規模和能力應該「擴大」的受訪者比例也上升至45.2%。防衛省認為，當前中國、朝鮮、俄羅斯等國加劇日本安全環境惡化的局勢影響了這些民調結果。

《產經新聞》報導，日本政府自1969年以來，每三年進行一次針對「自衛隊及防衛問題」的調查，這次是第19次。調查於去年11月6日至12月14日進行，調查對象為3,000名18歲以上的日本公民。初步結果是根據截至12月5日收到的1534份有效問卷。 11月8日，在調查期間，中國駐大阪總領事薛劍在X上就日本內閣總理大臣高市早苗有關「台灣有事」可能觸發集體防衛的言論發表聲明：「我們別無選擇，只能毫不猶豫地砍掉那個伸過來的骯髒腦袋。」此後，中國政府持續採取強硬措施，導致日中關係持續惡化。

在調查中，當被問及「您對日本自衛隊的印像如何？」時，93.7%的受訪者回答「印象良好」，比2022年的調查結果（90.8%）上升了2.9個百分點；3.0%的受訪者回答「印象不良」，下降了2.0個百分點。

日本防衛省將這些結果歸因於以下因素：中國持續試圖在東海和南海單方面以武力改變現狀；俄羅斯持續入侵烏克蘭；朝鮮的軍事行動，包括彈道飛彈發射；以及近期俄朝軍事合作的快速發展。分析指出：「隨著日本安全環境迅速惡化，防衛省和自衛隊採取的各項舉措的評估結果可能產生了重大影響。」

此外，在回答「您認為應該如何調整自衛隊的規模和能力？」這一問題時，45.2%的受訪者表示應該「加強」，比上次調查增加了3.7%。認為「目前規模合適」（49.8%）和「應該縮減」（2.2%）的受訪者比例均較上次調查下降。

針對「您認為《日美安保條約》是否有助於日本的和平與安全？」這一問題，92.0%的受訪者回答「是」，遠高於認為該條約「無用」的7.1%。

關於《日美安保條約》條約的現狀，絕大多數受訪者（90.9%）認為「該條約應繼續有效，日本的安全應由自衛隊維護」，而採取「該條約應終止，日本的安全應僅由自衛隊維護」以及「該條約應終止，自衛隊規模應縮減」等觀點的佔比均在個位數。

超過80%的受訪者認為國際局勢緊張導致日本面臨「被捲入戰爭的風險」。

當被問及鑑於當前的全球形勢，他們是否認為日本存在被捲入戰爭的風險時，80.6%的受訪者回答「是」，其中86.6%的受訪者將原因歸咎於「國際局勢緊張和衝突」。同時，65.2%的受訪者表示，他們認為「安全條約的存在」是「不存在風險」的原因，這一比例比上次調查上升了8.6％。

