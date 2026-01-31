拜個年噴2萬！交往半年女友列禮數清單 全網傻眼

農曆春節將至，不少人前往親戚家拜年，都會準備紅包給長輩或是後輩，最近一名網友就分享，過年期間將去交往半年的女友家中拜年，沒想到對方卻列出一張禮數清單，光拜一趟年就要噴將近3萬，掀起眾人一陣熱議。

一名網友在臉書社團「匿名公社」發文分享，由於農曆春節快到了，今年會到交往半年的女友家中拜年，也是他第一次前往對方家裡拜年，不過女友卻提供他一份禮數清單，長輩方面有阿嬤、爸爸、媽媽，三人至少各要包6千元，另外還有哥哥的3個小孩，每人要包1200元。

考量到光是包給對方家人就要噴掉至少2.1萬元，女友還強調，還有禮盒方面也不能馬虎，這樣才得體，等同於還得另外再花錢買，這令他不禁好奇詢問網友：「因為她們家很重禮數，大家覺得算合理範圍嗎？」

這篇貼文一出，隨即引發網友熱議，眾人紛紛留言：「還好還沒結婚，趕快放生」、「叫你女友找個人傻錢多的男友，你們倆不合適」、「你會上來發問表示你沒辦法接受，而且今年以後還有好多個過年，再溝通看看吧，話說你女友也真夠直接，真敢講」。

